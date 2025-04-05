Червиченко заявил о низком интеллекте у спортсменов: «80% их слов – бред душевнобольных»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко усомнился в интеллектуальных способностях спортсменов.

«Когда мы говорим о каких-то высказываниях спортсменов, надо делать скидку, что это спортсмены. Там на 80 процентов бред душевнобольных – так надо относиться. Особенно, когда они начинают растекаться мыслью по древу.

Большинство спортсменов – недоученные, недообразованные люди, которые таблицу умножения тебе вряд ли расскажут, если это не касается денег», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.