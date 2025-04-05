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  • Червиченко заявил о низком интеллекте у спортсменов: «80% их слов – бред душевнобольных»

Червиченко заявил о низком интеллекте у спортсменов: «80% их слов – бред душевнобольных»

Сегодня, 08:53
8

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко усомнился в интеллектуальных способностях спортсменов.

«Когда мы говорим о каких-то высказываниях спортсменов, надо делать скидку, что это спортсмены. Там на 80 процентов бред душевнобольных – так надо относиться. Особенно, когда они начинают растекаться мыслью по древу.

Большинство спортсменов – недоученные, недообразованные люди, которые таблицу умножения тебе вряд ли расскажут, если это не касается денег», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Червиченко Андрей
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Комментарии (8)
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Интерес
1743833113
В последнее время краткие рассуждения футболистов у кромки поля меня настроили на позитивный лад.То ли подбирают умело,то ли общий уровень подрос,но говорят связно и достаточно содержательно,насколько позволяют это сделать вопросы интервьюеров,не блещущие особой оригинальностью.Или привыкли немного.А то года три назад был просто тихий ужас.Так что не вполне разделяю это утверждение.А вот если послушать самого Червя,то много вопросов возникает,если его речь не "запикивать".Ведь трудно себе представить,что самодостаточный взрослый человек не может обойтись публично без хамских утверждений и мата в своих высказываниях...
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Play
1743834803
Дурак дураку говорит - ты дурак!
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subbotaspartak
1743835815
Самокритично
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VPERDIV SPARTAK
1743837917
Если это не касается денег)) приколол)
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Петруччо
1743840455
Поэтому они востребованы в ГД
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NewLife
1743842003
Надо было отметить, что, в основном, это относится к зюбе))
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