Еще один клуб Первой лиги может прекратить существование

В руководстве «Чайки» не исключают возможности закрытия клуба из-за финансовых трудностей. При этом в команде надеются доиграть текущий сезон. Счета спонсоров клуба ранее были заморожены.
«Чайка» испытывает трудности с финансированием, в связи с чем академия и детская школа клуба приостановили работу.
- После 25 туров Первой лиги команда идeт на 10-м месте с 25 очками.
- Клуб из села Песчанокопское был основан в 1997 году, но на профессиональном уровне дебютировал в сезоне-2016/17.
- Ранее сообщалось о возможности закрытия «Алании» из-за сложного финансового положения.
Источник: Legalbet