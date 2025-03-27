Еще один клуб Первой лиги может прекратить существование

В руководстве «Чайки» не исключают возможности закрытия клуба из-за финансовых трудностей. При этом в команде надеются доиграть текущий сезон. Счета спонсоров клуба ранее были заморожены.

«Чайка» испытывает трудности с финансированием, в связи с чем академия и детская школа клуба приостановили работу.