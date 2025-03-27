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Еще один клуб Первой лиги может прекратить существование

Сегодня, 11:39
1

В руководстве «Чайки» не исключают возможности закрытия клуба из-за финансовых трудностей. При этом в команде надеются доиграть текущий сезон. Счета спонсоров клуба ранее были заморожены.

«Чайка» испытывает трудности с финансированием, в связи с чем академия и детская школа клуба приостановили работу.

  • После 25 туров Первой лиги команда идeт на 10-м месте с 25 очками.
  • Клуб из села Песчанокопское был основан в 1997 году, но на профессиональном уровне дебютировал в сезоне-2016/17.
  • Ранее сообщалось о возможности закрытия «Алании» из-за сложного финансового положения.

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Источник: Legalbet
Россия. Первая лига Чайка
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subbotaspartak
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