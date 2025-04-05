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В «Локомотиве» назвали причину весеннего спада

Сегодня, 00:12
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Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов объяснил последние результаты команды.

  • У москвичей 1 победа в 4 матчах РПЛ после зимней паузы.
  • В предыдущем туре они были разгромлены «Крыльями Советов» – 1:5.
  • «Локо» опустился на 6-е место в таблице лиги.
  • Следующий соперник – «Зенит» (5 апреля, 17:30 мск).
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча на «РЖД Арене».

– В чем видите основную проблему «Локомотива» весной?

– Мне кажется, очень большая нагрузка свалилась на молодых ребят. Если бы в составе было пару опытных игроков, было бы полегче.

Все‑таки тяжеловато пацанам. Постоянно находятся в напряжении, нет никакой передышки, ротации тоже нет, нет возможности, чтобы кто‑то отдохнул. Причина в этом.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив
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Комментарии (1)
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Красногорск_Фан
1743833484
Голы пропустила защита. Лантратов 29 лет , Монтес 28 лет и так далее . Проиграли потому что тренер плохой и в графе пропущенных Локомотив лидирует. Никакой командной мысли и пожар в защите. Не вылетели из РПЛ только потому что в полузащите несколько индивидуально сильных игроков стабильно забивающих на личную статистику чтобы их скорее выгодно продали
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