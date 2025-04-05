В «Локомотиве» назвали причину весеннего спада

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов объяснил последние результаты команды.

У москвичей 1 победа в 4 матчах РПЛ после зимней паузы.

В предыдущем туре они были разгромлены «Крыльями Советов» – 1:5.

«Локо» опустился на 6-е место в таблице лиги.

Следующий соперник – «Зенит» (5 апреля, 17:30 мск).

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча на «РЖД Арене».

– В чем видите основную проблему «Локомотива» весной?

– Мне кажется, очень большая нагрузка свалилась на молодых ребят. Если бы в составе было пару опытных игроков, было бы полегче.

Все‑таки тяжеловато пацанам. Постоянно находятся в напряжении, нет никакой передышки, ротации тоже нет, нет возможности, чтобы кто‑то отдохнул. Причина в этом.