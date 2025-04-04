Зорин рассказал о своем отношении к Соболеву после его трансфера в «Зенит»

Полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин, права на которого принадлежат «Спартаку», раскрыл, как относится к Александру Соболеву.
«Отношение к Соболеву особо не поменялось. Это его дело, он принял такое решение.
Вся эта ситуация с переходом происходила долго, было много непонятного и с его позицией по «Спартаку».
Не скажу, что мое отношение поменялось – оно осталось нейтральным. Не видел, чтобы ребята с ним смеялись, общались.
Мы футболисты, занимаемся одним делом – поздороваться перед игрой нормально. Но на поле мы все соперники», – сказал Зорин.
- В августе «Зенит» купил Соболева у «Спартака» за 10 млн евро.
- Его статистика в составе петербургской команды: 21 матч, 2 гола, 1 ассист.
- В рамках РПЛ у форварда 0+0 в 15 играх после трансфера.
Источник: «Спорт-Экспресс»