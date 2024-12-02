02.12.2024, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
Испания. Примера, 15 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Севилья
Севилья
4-3-1-2
25
Фернандес
3
Педроса
5
Баде
4
Салас
2
Кармона
6
Гудель
6
Локонга
15
Соу
11
Лукебакио
14
Фернандес
7
Ромеро
4-1-2-2-1
1
Эррера
12
Аресо
24
Катена
22
Бойомо
3
Крус
8
Муньос
7
Монкайола
10
Орос
97
Сарагоса
14
Гарсия
11
Будимир
6
Локонга
16
Навас
16
Навас
6
Локонга
2
Кармона
18
Агум
18
Агум
2
Кармона
15
Соу
16
Санчес
16
Санчес
15
Соу
14
Фернандес
8
Ньигес
8
Ньигес
14
Фернандес
3
Педроса
11
Сусо
11
Сусо
3
Педроса
3
Крус
5
Эррандо
5
Эррандо
3
Крус
Арнайц
7
Пенья
7
Пенья
Арнайц
8
Муньос
19
Ибаньес
19
Ибаньес
8
Муньос
14
Гарсия
23
Бретонес
23
Бретонес
14
Гарсия
97
Сарагоса
11
Арнайц
11
Арнайц
97
Сарагоса
Остались в запасе
Севилья
Осасуна
31
Альберто Флорес
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Педро Ортис
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
13
Айтор
ВР
4
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
5
Хави Мартинес
АП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
31
Альберто Флорес
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Педро Ортис
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
4
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
5
Хави Мартинес
АП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Севилья - Осасуна
1
1
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
11
15
Офсайды
5
1
Количество передач
478
255
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
66
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.36
0.95
Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Осасуы», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»