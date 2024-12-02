Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Севилья» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2024

«Севилья» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2024

2 декабря 2024, 21:50
Севилья
02.12.2024, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 15 тур
1 : 1
Завершен
Осасуна
72' Д. Лукебакио
69' А. Будимир
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Альваро Фернандес
ВР
3
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
2
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
6
Неманья Гудель
(К) ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
7
Исаак Ромеро
ЦФ
14
Пеке Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К) ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
97
Брайан Сарагоса
АП
14
Рубен Гарсия
ЛВ
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Севилья
31
Альберто Флорес
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
18
Люсьен Агум
ОП
16
Хуанлу Санчес
ЦП
24
Педро Ортис
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
11
Сусо
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Осасуна
13
Айтор
ВР
4
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
5
Хави Мартинес
АП
23
Абель Бретонес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
4-3-1-2
25
Фернандес
3
Педроса
5
Баде
4
Салас
2
Кармона
6
Гудель
6
Локонга
15
Соу
11
Лукебакио
14
Фернандес
7
Ромеро
4-1-2-2-1
1
Эррера
12
Аресо
24
Катена
22
Бойомо
3
Крус
8
Муньос
7
Монкайола
10
Орос
97
Сарагоса
14
Гарсия
11
Будимир
6
Локонга
16
Навас
16
Навас
6
Локонга
2
Кармона
18
Агум
18
Агум
2
Кармона
15
Соу
16
Санчес
16
Санчес
15
Соу
14
Фернандес
8
Ньигес
8
Ньигес
14
Фернандес
3
Педроса
11
Сусо
11
Сусо
3
Педроса
3
Крус
5
Эррандо
5
Эррандо
3
Крус
Арнайц
7
Пенья
7
Пенья
Арнайц
8
Муньос
19
Ибаньес
19
Ибаньес
8
Муньос
14
Гарсия
23
Бретонес
23
Бретонес
14
Гарсия
97
Сарагоса
11
Арнайц
11
Арнайц
97
Сарагоса
Остались в запасе
Севилья
Осасуна
31
Альберто Флорес
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Педро Ортис
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
13
Айтор
ВР
4
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
5
Хави Мартинес
АП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
31
Альберто Флорес
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Педро Ортис
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
4
Унаи Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
5
Хави Мартинес
АП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Энрике Барха
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Севилья - Осасуна
1
1
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
11
15
Офсайды
5
1
Количество передач
478
255
Сейвы
2
4
Точность передач %
82
66
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.36
0.95

Смотреть прямую трансляцию матча «Севилья» против «Осасуы», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Севилья» – «Осасуна»

«Севилья» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Севилья
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
6
Старт Кубка России, «Спартак» избавился от легионера, бойкот Соболева, штрафы Дзюбы и другие новости
02:00
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
01:47
2
Баринов – о «Локомотиве»: «Команда распадается, все бегут отсюда»
01:31
Фото«Мои игрушки»: Роналду показал свой элитный автопарк
01:19
2
Мостовой одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»
00:55
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
00:50
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
00:21
3
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
00:15
4
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
Вчера, 23:59
2
Все новости
Все новости
«Реал» определился с ценой на Винисиуса
Вчера, 19:57
2
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
Вчера, 16:43
6
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
Вчера, 16:23
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
Вчера, 15:41
ФотоВратарь сборной Норвегии Нюланд подписал контракт с новым клубом
Вчера, 14:29
Стали известны требования Винисиуса по продлению контракта с «Реалом»
Вчера, 13:39
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
Вчера, 12:34
2
Фото«Барселона» отдала игрока в аренду «Аяксу»
Вчера, 10:46
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
Вчера, 09:36
Ферран рассказал, как «Барселона» может сохранить его
Вчера, 08:30
1
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
Вчера, 01:03
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
3 августа
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
3 августа
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
3 августа
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
3 августа
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
3 августа
Аршавин назвал лучшего футболиста в истории
3 августа
1
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
3 августа
1
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
Стало известно, что мешает продлению контракта Винисиуса с «Реалом»
1 августа
3
Флик сделал заявление о будущем Феррана в «Барселоне»
1 августа
Фабрицио Романо анонсировал покупку «Реала» за 100+ миллионов
1 августа
1
«Барселона» оформила четвертый летний трансфер
1 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+