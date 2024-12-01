01.12.2024, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Парма
Парма
4-2-3-1
1
Сузуки
14
Валери
5
Балог
15
Леони
15
Дель Прато
16
Кейта
23
Сом
22
Кансельери
27
Ман
21
Хадж Мохамед
14
Бонни
3-1-4-1-1
94
Проведель
29
Лаццари
13
Романьоли
34
Хила
6
Ровелла
18
Исаксен
6
Гендузи
7
Деле-Баширу
3
Пеллегрини
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
16
Кейта
8
Эстевес
8
Эстевес
16
Кейта
21
Хадж Мохамед
3
Камара
3
Камара
21
Хадж Мохамед
15
Леони
18
Эно
18
Эно
15
Леони
14
Бонни
99
Шарпантье
99
Шарпантье
14
Бонни
22
Кансельери
19
Бенедичак
19
Бенедичак
22
Кансельери
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
6
Ровелла
14
Нослин
14
Нослин
6
Ровелла
7
Деле-Баширу
9
Педро
9
Педро
7
Деле-Баширу
18
Исаксен
17
Чауна
17
Чауна
18
Исаксен
Остались в запасе
Парма
Лацио
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
25
Войо Кулибали
ПЗ
8
Эрнани
ЦП
7
Валентин Михаила
ЛВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
29
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
25
Войо Кулибали
ПЗ
8
Эрнани
ЦП
7
Валентин Михаила
ЛВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Остались в запасе
29
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Парма - Лацио
4
3
Всего ударов по воротам
12
23
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
10
Нарушения
17
13
Офсайды
0
2
Количество передач
233
559
Сейвы
5
1
Точность передач %
66
87
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
1.55
2.34
Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Лацио, 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Лацио»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»