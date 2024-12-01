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  • «Парма» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

«Парма» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

1 декабря 2024, 15:50
Парма
01.12.2024, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 1
Завершен
Лацио
6' Д. Ман 53' А. Хадж Мохамед 90+1' Э. Дель Прато
80' В. Кастелланос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
5
Ботонд Балог
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
23
Симон Сом
ОП
22
Маттео Кансельери
ПВ
27
Деннис Ман
ПВ
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Лацио
94
Иван Проведель
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
13
Алессио Романьоли
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
18
Густав Исаксен
ПП
10
Маттиа Дзакканьи
(К) ЛВ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
25
Войо Кулибали
ПЗ
8
Науэль Эстевес
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
8
Эрнани
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
7
Валентин Михаила
ЛВ
99
Габриэль Шарпантье
ЦФ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
19
Адриан Бенедичак
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Лацио
29
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
ПВ
17
Лум Чауна
ЦФ
4-2-3-1
1
Сузуки
14
Валери
5
Балог
15
Леони
15
Дель Прато
16
Кейта
23
Сом
22
Кансельери
27
Ман
21
Хадж Мохамед
14
Бонни
3-1-4-1-1
94
Проведель
29
Лаццари
13
Романьоли
34
Хила
6
Ровелла
18
Исаксен
6
Гендузи
7
Деле-Баширу
3
Пеллегрини
10
Дзакканьи
11
Кастелланос
16
Кейта
8
Эстевес
8
Эстевес
16
Кейта
21
Хадж Мохамед
3
Камара
3
Камара
21
Хадж Мохамед
15
Леони
18
Эно
18
Эно
15
Леони
14
Бонни
99
Шарпантье
99
Шарпантье
14
Бонни
22
Кансельери
19
Бенедичак
19
Бенедичак
22
Кансельери
29
Лаццари
77
Марушич
77
Марушич
29
Лаццари
6
Ровелла
14
Нослин
14
Нослин
6
Ровелла
7
Деле-Баширу
9
Педро
9
Педро
7
Деле-Баширу
18
Исаксен
17
Чауна
17
Чауна
18
Исаксен
Остались в запасе
Парма
Лацио
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
25
Войо Кулибали
ПЗ
8
Эрнани
ЦП
7
Валентин Михаила
ЛВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
29
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Лаутаро Валенти
ЦЗ
25
Войо Кулибали
ПЗ
8
Эрнани
ЦП
7
Валентин Михаила
ЛВ
17
Gianluca Di Chiara
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Остались в запасе
29
Христос Мандас
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Парма - Лацио
4
3
Всего ударов по воротам
12
23
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
10
Нарушения
17
13
Офсайды
0
2
Количество передач
233
559
Сейвы
5
1
Точность передач %
66
87
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
1.55
2.34

Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Лацио, 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Лацио»

«Парма» – «Лацио»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Лацио Парма
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