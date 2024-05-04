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    • «Металлист 1925» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024

    «Металлист 1925» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024

    Металлист 1925
    04.05.2024, суббота, 18:00
    Украина. Премьер-лига, 27 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    3.35
    Х
    3.35
    П2
    2.18
    Реклама, 18+
    Ворскла
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Металлист 1925
    37
    Олег Мозиль
    ВР
    30
    Никита Безуглый
    ЦЗ
    74
    Марьян Фарина
    ЦЗ
    32
    Максим Имереков
    ЦЗ
    2
    Дмитрий Капинус
    ПЗ
    28
    Артем Габелок
    ЦП
    40
    Samuel Obinaiia
    ЦП
    19
    Денис Гармаш
    АП
    97
    Алексей Сидоров
    ЦФ
    14
    Дмитрий Юсов
    ЦФ
    9
    Андрей Борячук
    ЦФ
    Главный тренер
    Виктор Скрипник
    Ворскла
    7
    Павел Исенко
    ВР
    29
    Андрей Бацула
    ЛЗ
    44
    Даниил Хрипчук
    ЦЗ
    25
    N. Yakubu
    ЦЗ
    27
    Илья Крупский
    ПЗ
    38
    Артем Челядин
    ОП
    11
    Руслан Степанюк
    ОП
    4
    Игорь Пердута
    ЦП
    92
    Самбу Сиссоко
    ЦП
    30
    Иван Нестеренко
    АП
    50
    Ибраим Кане
    ЛВ
    Металлист 1925
    23
    Yaroslav Protsenko
    ВР
    1
    Денис Сидоренко
    ВР
    17
    Игорь Курило
    ЦЗ
    6
    Бека Вачиберадзе
    ЦП
    7
    Ари Моура
    ЛВ
    21
    Константин Бычек
    ЛВ
    79
    Андрей Чирук
    ЦФ
    24
    Раймонд Овусу
    ЦФ
    Ворскла
    61
    Александр Домолега
    ВР
    9
    Виктор Корниенко
    ЛЗ
    5
    Лукас Рамирес
    ЦЗ
    95
    Фелипе Родригес
    ПЗ
    65
    Amilcar Codjovi
    ЦП
    6
    Александр Скляр
    ЦП
    24
    Anton Hlushchenko
    ЦП
    33
    Сергей Мякушко
    ЛВ
    22
    Николай Ковталюк
    ЦФ
    4-2-1-3
    37
    Мозиль
    30
    Безуглый
    74
    Фарина
    32
    Имереков
    2
    Капинус
    28
    Габелок
    40
    19
    Гармаш
    9
    Борячук
    14
    Юсов
    97
    Сидоров
    4-2-2-2
    7
    Исенко
    27
    Крупский
    44
    Хрипчук
    25
    29
    Бацула
    38
    Челядин
    11
    Степанюк
    4
    Пердута
    92
    Сиссоко
    30
    Нестеренко
    50
    Кане
    Остались в запасе
    Металлист 1925
    Ворскла
    23
    Yaroslav Protsenko
    ВР
    1
    Денис Сидоренко
    ВР
    17
    Игорь Курило
    ЦЗ
    6
    Бека Вачиберадзе
    ЦП
    7
    Ари Моура
    ЛВ
    21
    Константин Бычек
    ЛВ
    79
    Андрей Чирук
    ЦФ
    24
    Раймонд Овусу
    ЦФ
    Главный тренер
    Виктор Скрипник
    61
    Александр Домолега
    ВР
    9
    Виктор Корниенко
    ЛЗ
    5
    Лукас Рамирес
    ЦЗ
    95
    Фелипе Родригес
    ПЗ
    65
    Amilcar Codjovi
    ЦП
    6
    Александр Скляр
    ЦП
    24
    Anton Hlushchenko
    ЦП
    33
    Сергей Мякушко
    ЛВ
    22
    Николай Ковталюк
    ЦФ
    Остались в запасе
    23
    Yaroslav Protsenko
    ВР
    1
    Денис Сидоренко
    ВР
    17
    Игорь Курило
    ЦЗ
    6
    Бека Вачиберадзе
    ЦП
    7
    Ари Моура
    ЛВ
    21
    Константин Бычек
    ЛВ
    79
    Андрей Чирук
    ЦФ
    24
    Раймонд Овусу
    ЦФ
    Остались в запасе
    61
    Александр Домолега
    ВР
    9
    Виктор Корниенко
    ЛЗ
    5
    Лукас Рамирес
    ЦЗ
    95
    Фелипе Родригес
    ПЗ
    65
    Amilcar Codjovi
    ЦП
    6
    Александр Скляр
    ЦП
    24
    Anton Hlushchenko
    ЦП
    33
    Сергей Мякушко
    ЛВ
    22
    Николай Ковталюк
    ЦФ
    Главный тренер
    Виктор Скрипник
    Статистика матча Металлист 1925 - Ворскла
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Металлист 1925» против «Ворсклы», 27-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая 2024, в 18:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Металлист 1925» – «Ворскла»

    «Металлист 1925» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024

    Источник: «Бомбардир»

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