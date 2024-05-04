Металлист 1925
04.05.2024, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Украина. Премьер-лига, 27 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
3.35
Х
3.35
П2
2.18
Реклама, 18+
Ворскла
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист 1925
37
Олег Мозиль
ВР
30
Никита Безуглый
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
2
Дмитрий Капинус
ПЗ
28
Артем Габелок
ЦП
40
Samuel Obinaiia
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
97
Алексей Сидоров
ЦФ
14
Дмитрий Юсов
ЦФ
9
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Ворскла
7
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
44
Даниил Хрипчук
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
38
Артем Челядин
ОП
11
Руслан Степанюк
ОП
4
Игорь Пердута
ЦП
92
Самбу Сиссоко
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
50
Ибраим Кане
ЛВ
Металлист 1925
23
Yaroslav Protsenko
ВР
1
Денис Сидоренко
ВР
17
Игорь Курило
ЦЗ
6
Бека Вачиберадзе
ЦП
7
Ари Моура
ЛВ
21
Константин Бычек
ЛВ
79
Андрей Чирук
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Ворскла
61
Александр Домолега
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
95
Фелипе Родригес
ПЗ
65
Amilcar Codjovi
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
24
Anton Hlushchenko
ЦП
33
Сергей Мякушко
ЛВ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
4-2-1-3
37
Мозиль
30
Безуглый
74
Фарина
32
Имереков
2
Капинус
28
Габелок
40
19
Гармаш
9
Борячук
14
Юсов
97
Сидоров
4-2-2-2
7
Исенко
27
Крупский
44
Хрипчук
25
29
Бацула
38
Челядин
11
Степанюк
4
Пердута
92
Сиссоко
30
Нестеренко
50
Кане
Остались в запасе
Металлист 1925
Ворскла
23
Yaroslav Protsenko
ВР
1
Денис Сидоренко
ВР
17
Игорь Курило
ЦЗ
6
Бека Вачиберадзе
ЦП
7
Ари Моура
ЛВ
21
Константин Бычек
ЛВ
79
Андрей Чирук
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
61
Александр Домолега
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
95
Фелипе Родригес
ПЗ
65
Amilcar Codjovi
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
24
Anton Hlushchenko
ЦП
33
Сергей Мякушко
ЛВ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Остались в запасе
23
Yaroslav Protsenko
ВР
1
Денис Сидоренко
ВР
17
Игорь Курило
ЦЗ
6
Бека Вачиберадзе
ЦП
7
Ари Моура
ЛВ
21
Константин Бычек
ЛВ
79
Андрей Чирук
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Остались в запасе
61
Александр Домолега
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
95
Фелипе Родригес
ПЗ
65
Amilcar Codjovi
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
24
Anton Hlushchenko
ЦП
33
Сергей Мякушко
ЛВ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Металлист 1925 - Ворскла
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Металлист 1925» против «Ворсклы», 27-й тур УПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Металлист 1925» – «Ворскла»
- Матч будет транслировать «Olimpbet».