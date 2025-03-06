68 игроков входили в расширенный состав сборной России на матч с Замбией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что изначально в расширенной заявке национальной команды было в полтора раза больше футболистов.
По его словам, в состав входили 68 игроков, но потом 26 были отсеяны.
– В преддверии матча с Замбией сформирован предварительный список. Но ваш внутренний служебный список наверняка еще больше.
– 68 футболистов, если брать последнюю версию. Он меняется, варьируется и составлен из футболистов, за которыми мы следим. Получаем по ним разнообразные данные. Кого-то добавляем, убираем. По возрасту, к примеру.
Хороший пример обновления списка – защитник Ибишев. Никифоров побывал на сборах в Турции, парень ему приглянулся. Ташуев дал хорошую характеристику.
Юрий Валерьевич предоставил исчерпывающую информацию, мы его посмотрели. После чего Ибишев был включeн в список.
- Расширенный состав на мартовский сбор можно посмотреть здесь.
- Точная дата матча с Замбией пока неизвестна. СМИ писали про 23 и 25 марта.