68 игроков входили в расширенный состав сборной России на матч с Замбией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что изначально в расширенной заявке национальной команды было в полтора раза больше футболистов.

По его словам, в состав входили 68 игроков, но потом 26 были отсеяны.

– В преддверии матча с Замбией сформирован предварительный список. Но ваш внутренний служебный список наверняка еще больше.

– 68 футболистов, если брать последнюю версию. Он меняется, варьируется и составлен из футболистов, за которыми мы следим. Получаем по ним разнообразные данные. Кого-то добавляем, убираем. По возрасту, к примеру.

Хороший пример обновления списка – защитник Ибишев. Никифоров побывал на сборах в Турции, парень ему приглянулся. Ташуев дал хорошую характеристику.

Юрий Валерьевич предоставил исчерпывающую информацию, мы его посмотрели. После чего Ибишев был включeн в список.