Аршавин объяснил ухудшение статистики Батракова

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин оценил выступления полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в этом сезоне.

«Я бы не сказал, что Батраков стал играть заметно хуже в последних турах. Просто в начале сезона он «звездил». Все получалось, все удачно складывалось. Сейчас он по‑прежнему играет на хорошем уровне.

Статистика стала хуже, но это понятно, ведь соперники стали уделять ему больше внимания. Если бы Батраков весь сезон играл на высшем уровне, он был бы Лионелем Месси», – сказал Аршавин.