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56-летний Мостовой: «Готов к вызову в сборную России»

Сегодня, 13:43
15

Александр Мостовой выложил новое видео в своем телеграм-канале.

Он показал, как чеканит мяч.

«Готов к вызову в сборную России 😂» – подписал ролик бывший спартаковец.

  • Мостовому сейчас 56 лет. Он закончил карьеру в 2005 году.
  • В его активе 50 матчей за сборную России.
  • Ранее Александр, комментируя возвращение Артема Дзюбы в национальную команду, заявил: «И меня можно вызвать. Я бы тоже какой-нибудь рекорд установил там. В 50 с лишним лет забил бы гол команде из торгового центра «Гренада», ха-ха-ха».

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Источник: телеграм-канал Александра Мостового
Россия. Премьер-лига Россия Мостовой Александр
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Комментарии (15)
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Мордаванин
1741950811
санитары бдят за ёлками)царя выпустили напрогулку
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Cleaner
1741951277
56-летний Мостовой: - "Готов к вызову в психушку!".
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Snek
1741951659
Опохмелился уже?
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СильныйМозг
1741952510
Лучше бы на работу устроился. Нууу, в цирк хотя бы.
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Борис34684
1741953668
Не успел Санька, Валера уже взял одного клоуна.
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k611
1741954270
Живёт прошлым. Тренировал бы лучше детей.
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алдан2014
1741954326
Дзюба точно так не сможет
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SLADE2019
1741955579
Давай, Александр, нагревай своих недругов (непонятно правда с чего) и дальше. Ведутся они на твои шутки не по детски. Молодец!
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Persona_non_Grata
1741957270
Хороший дом, хороший участок, веселый настрой - что еще нужно человеку, что бы встретить старость ! )))... ( почти (с) )
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"НЕ" АДЕКВАТ
1741957950
Пёс(*)давой артист. Лучше что он может сделать это закрыть рот. Так воняет нечищенным ртом, когда он его открывает, ужас. Как там его этого холопа...а Сашка сын промокашкин, иди улицу подметай, или чипсы жуй и не жужжи как жужалица обпорафанившаяся....ну дураков в стране много, вот весна пришла, еще один оттаял...
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