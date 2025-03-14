56-летний Мостовой: «Готов к вызову в сборную России»

Александр Мостовой выложил новое видео в своем телеграм-канале.
Он показал, как чеканит мяч.
«Готов к вызову в сборную России 😂» – подписал ролик бывший спартаковец.
- Мостовому сейчас 56 лет. Он закончил карьеру в 2005 году.
- В его активе 50 матчей за сборную России.
- Ранее Александр, комментируя возвращение Артема Дзюбы в национальную команду, заявил: «И меня можно вызвать. Я бы тоже какой-нибудь рекорд установил там. В 50 с лишним лет забил бы гол команде из торгового центра «Гренада», ха-ха-ха».
Источник: телеграм-канал Александра Мостового