Реакция Мостового на вызов Дзюбы в сборную

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал возвращение Артема Дзюбы в команду.
«Ух, какая новость. Дзюбу вызвали в сборную, чтобы побить рекорд.
Почему тогда Александра Кержакова не вызвать? Он тоже может рекорд увеличить. И меня можно вызвать. Я бы тоже какой-нибудь рекорд установил там. В 50 с лишним лет забил бы гол команде из торгового центра «Гренада», ха-ха-ха», – сказал Мостовой.
- 19 марта Россия примет Гренаду, 25 марта – Замбию.
- Дзюбы не было в сборной с 2021 года.
- У игрока 30 голов за сборную – до звания лучшего бомбардира остался 1 гол.
Источник: телеграм-канал Александра Мостового