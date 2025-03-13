Реакция Мостового на вызов Дзюбы в сборную

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал возвращение Артема Дзюбы в команду.

«Ух, какая новость. Дзюбу вызвали в сборную, чтобы побить рекорд.

Почему тогда Александра Кержакова не вызвать? Он тоже может рекорд увеличить. И меня можно вызвать. Я бы тоже какой-нибудь рекорд установил там. В 50 с лишним лет забил бы гол команде из торгового центра «Гренада», ха-ха-ха», – сказал Мостовой.