Лига наций. Украина победила Албанию (2:1), покер Дьекереша помог Швеции разгромить Азербайджан (6:0)

Украина в 6-м туре Лиги наций победила на выезде Албанию. У украинцев забили Александр Зинченко и Роман Яремчук.

В другой встрече Швеция крупно обыграла Азербайджан. У форварда Виктора Дьекереша второй за месяц покер.

Лига наций. Лига В. Группа 1. 6-й тур

Албания – Украина – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Зинченко, 5; 0:2 – Яремчук, 10; 1:2 – Байрами, 75 (с пенальти).

Лига наций. Лига С. Группа 1. 6-й тур

Швеция – Азербайджан – 6:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Кулушевски, 10; 2:0 – Дьекереш, 26; 3:0 – Дьекереш, 37; 4:0 – Кулушевски, 57; 5:0 – Дьекереш, 58; 6:0 – Дьекереш, 70.

Незабитые пенальти: Исак, 48 – нет.

Результаты Лиги наций

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