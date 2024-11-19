Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига наций
Швеция - Азербайджан
Швеция - Азербайджан: обзор матча 19 ноября 2024
Швеция
19.11.2024, вторник, 22:45
Лига наций, группа C1, 6 тур
6 : 0
Завершен
Азербайджан
10'
Д. Кулушевски
26'
В. Дьекереш
37'
В. Дьекереш
57'
Д. Кулушевски
58'
В. Дьекереш
70'
В. Дьекереш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Швеция - Азербайджан
Замена
И. Лидберг
️️️️
В. Дьекереш
89'
88'
Желтая карточка
Т. Байрамов
73'
Желтая карточка
Б. Мустафазаде
ГОЛ! 6:0!
В. Дьекереш
Пас отдал
А. Салетрос
70'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
С. Нанаси
66'
Замена
Л. Бергвалл
️️️️
Й. Карлстрем
66'
63'
Замена
М. Гурбанлы
️️️️
А. Исаев
Желтая карточка
Г. Гудмундссон
60'
ГОЛ! 5:0!
В. Дьекереш
58'
57'
Желтая карточка
Д. Диниев
ГОЛ! 4:0!
Д. Кулушевски
57'
56'
Замена
А. Гусейнов
️️️️
А. Сейдиев
54'
Желтая карточка
А. Сейдиев
Замена
Э. Хольм
️️️️
Я. Аяри
53'
Пенальти не реализован!
А. Исак
49'
46'
Замена
️️️️
О. Кекчу
46'
Замена
З. Алиев
️️️️
Б. Гусейнов
ГОЛ! 3:0!
В. Дьекереш
Пас отдал
С. Нанаси
37'
ГОЛ! 2:0!
В. Дьекереш
Пас отдал
Д. Кулушевски
26'
23'
Желтая карточка
А. Кривоцюк
ГОЛ! 1:0!
Д. Кулушевски
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
12
Виктор Йоханссон
ВР
5
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
13
Кен Сема
ЛП
19
Себастьян Нанаси
ЛВ
16
Йеспер Карлстрем
ОП
18
Ясин Аяри
ЦП
14
Антон Салетрос
ЦП
21
Деян Кулушевски
(К)
ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Азербайджан
23
Рза Джафаров
ВР
2
Амин Сейдиев
ЦЗ
4
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
(К)
ЦЗ
11
Озан Кекчу
ЛВ
20
Алексей Исаев
ОП
7
Джошгун Диниев
ЦП
7
Турал Байрамов
ЦФ
19
Нариман Ахундзаде
ЦФ
10
Махир Эмрели
ЦФ
5
Антон Кривоцюк
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Швеция
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
18
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Густаф Лагербилке
ЦЗ
20
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
4
Henrik Castegren
ЦЗ
6
Эмиль Хольм
ПЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
7
Лукас Бергвалл
АП
17
Исак Лидберг
ЦФ
Азербайджан
1
Nicat Mehbalyev
ВР
23
Айдын Байрамов
ВР
21
Замик Алиев
ЦЗ
15
Аббас Гусейнов
ЦЗ
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
19
Хаял Наджафов
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
24
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
2-1-3-2-2
12
Йоханссон
5
Гудмундссон
15
Старфельт
16
Карлстрем
13
Сема
14
Салетрос
18
Аяри
19
Нанаси
21
Кулушевски
9
Исак
17
Дьекереш
3-1-1-1-4
23
Джафаров
2
Сейдиев
4
Мустафазаде
15
Гусейнов
20
Исаев
7
Диниев
11
Кекчу
5
Кривоцюк
10
Эмрели
19
Ахундзаде
7
Байрамов
18
Аяри
6
Хольм
6
Хольм
18
Аяри
16
Карлстрем
7
Бергвалл
7
Бергвалл
16
Карлстрем
19
Нанаси
10
Форсберг
10
Форсберг
19
Нанаси
17
Дьекереш
17
Лидберг
17
Лидберг
17
Дьекереш
15
Гусейнов
21
Алиев
21
Алиев
15
Гусейнов
2
Сейдиев
15
Гусейнов
15
Гусейнов
2
Сейдиев
20
Исаев
9
Гурбанлы
9
Гурбанлы
20
Исаев
Остались в запасе
Швеция
Азербайджан
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
18
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Густаф Лагербилке
ЦЗ
20
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
4
Henrik Castegren
ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
Главный тренер
Янне Андерссон
1
Nicat Mehbalyev
ВР
23
Айдын Байрамов
ВР
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
19
Хаял Наджафов
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
24
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
1
Якоб Виделль Зеттерстрем
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
18
Самуэль Даль
ЛЗ
2
Густаф Лагербилке
ЦЗ
20
Нильс Зеттерстрем
ЦЗ
4
Henrik Castegren
ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
Остались в запасе
1
Nicat Mehbalyev
ВР
23
Айдын Байрамов
ВР
20
Исмаил Иббрахимли
ЦП
19
Хаял Наджафов
ЦП
16
Джейхун Нуриев
АП
24
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
11
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Швеция - Азербайджан
1
5
Всего ударов по воротам
34
4
Удары в створ
14
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
12
1
Нарушения
10
16
Офсайды
3
2
Количество передач
576
311
Сейвы
3
8
Точность передач %
85
72
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
13
0
Удары из пределов штрафной
23
0
Удары из-за пределов штрафной
11
4
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Информация о матче
Главный судья:
Paweł Raczkowski, Poland
Стадион:
Френдс Арена
Новости команд
Все
Швеция
Азербайджан
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
15 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Польша – Швеция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Польши и Швеции на победу в матче 6 тура
16 ноября
Швеция – Босния и Герцеговина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Швеции и Боснии и Герцеговины на победу в матче 5 тура
13 ноября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Андорра – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Андорры и Азербайджана на победу в матче
15 ноября
Лихтенштейн – Азербайджан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Лихтенштейна и Азербайджана на победу в матче 5 тура
13 ноября
Стала известна позиция России по вотуму недоверия Инфантино, выдвинутому УЕФА
8 октября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+