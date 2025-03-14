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  • Комментарий Семака по предстоящему матчу «Спартак» – «Зенит»

Комментарий Семака по предстоящему матчу «Спартак» – «Зенит»

Сегодня, 12:43

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о предстоящем матче 21-го тура РПЛ со «Спартаком».

– Сергей Богданович, «Зенит» и «Спартак» совсем недавно встречались в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ. Как вам кажется, может ли грядущая игра быть похожа на следующую? Если не с точки зрения содержания, то хотя бы по накалу страстей?

– По накалу, думаю, будет похожа. Встречаются команды, которые стараются играть максимально активно в этих матчах. Эти игры достаточно принципиальные, соперники принципиальные. Что касается других элементов, то, конечно, очень сложно сравнить матч в рамках предсезонной подготовки с официальной встречей. Это разные вещи.

– Если смотреть на итоги трансферной кампании «Спартака», как вам кажется, будут ли в Москве сюрпризы от соперника?

– Мы же знаем, кого они взяли, каких игроков. «Спартак» провел прекрасную трансферную кампанию. А насколько кто сейчас лучше готов, решать главному тренеру.

– У красно-белых перед предыдущим матчем была внушительная победная серия в чемпионате. Как вам кажется, в чем были основные факторы того успеха и почему все-таки серия прервалась, как вам кажется?

– Любая серия рано или поздно заканчивается. Это всего лишь цифры. Я думаю, никто не уделяет этому большое значение. Все команды идут плотно, серии не имеют большого значения.

– Много разговоров о том, что очень сложный график на этом отрезке сезона у «Зенита». В этом смысле насколько удается подготовиться к ответственному матчу со «Спартаком»?

– Мы не можем повлиять на график, на календарь, поэтому мы концентрируемся на тех моментах, которые для нас важны и необходимы – на восстановлении, подготовке. Будем надеяться, что сможем восстановиться и подойти к игре в нормальном состоянии.

– Со «Спартаком» не сыграет Вендел. Как и возможно ли компенсировать его отсутствие?

– Конечно, любой команде сложно играть в отсутствии игрока, лидера. Компенсировать его отсутствие достаточно сложно, но с этим ничего не сделаешь. Будут играть те, кто доступен на этом отрезке, кто готов лучше. Будем думать над тем, кто выйдет на поле вместо Вендела на этой позиции.

– Помимо Вендела, есть ли те, кто не поможет команде в этом матче?

– Есть небольшие микроповреждения у некоторых игроков. Надеюсь, что все будут готовиться к матчу в той или иной степени.

  • Матч «Спартак» – «Зенит» состоится 16 марта.
  • «Зенит» опережает «Спартак» в таблице на 3 очка.
  • «Спартак» не побеждает «Зенит» в РПЛ дома с 2017 года.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Семак Сергей
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