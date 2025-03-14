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  • Жена Карпина: «Расставание Валерия с «Ростовом» происходило тяжело и болезненно»

Жена Карпина: «Расставание Валерия с «Ростовом» происходило тяжело и болезненно»

Сегодня, 11:37

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировала февральский уход мужа из «Ростова».

– Это было совместно решение Карпина и клуба. Это решение зрело, были моменты, о которых я не могу рассказывать. Опять же объем работы в сборной, усталость, о которой он говорил, были свои моменты. Продолжать он уже не мог по разным причинам.

– Он на связи с тренерским штабом «Ростова»?

– Конечно, его же помощник и просто хороший друг стал главным тренером.

На самом деле я не могу сказать, что у него стало больше свободного времени, он просто сейчас занимается немного другими делами. Расставание происходило тяжело и болезненно. Для него это было не просто место работы, «Ростов» был его домом и семьей, конечно, решение давалось нелегко.

Сейчас он полностью вовлечен в работу сборной, у которой много составляющих – это и рекламная, медийная, он сейчас много занимается и этим. Как ни позвоню, он постоянно находится в кабинете в РФС, ходит на какие‑то собрания. Это иллюзия, что сборная собирается несколько раз в год, а в другое время никто ничего не делает.

  • Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года (с паузой 2021-2022).
  • За 7 лет команда под его руководством провела 229 матчей: 97 побед, 53 ничьи, 79 поражений.
  • После ухода из донского клуба тренер сосредоточился на работе в сборной России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Россия Карпин Валерий
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