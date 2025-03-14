Жена Карпина: «Расставание Валерия с «Ростовом» происходило тяжело и болезненно»

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировала февральский уход мужа из «Ростова».

– Это было совместно решение Карпина и клуба. Это решение зрело, были моменты, о которых я не могу рассказывать. Опять же объем работы в сборной, усталость, о которой он говорил, были свои моменты. Продолжать он уже не мог по разным причинам.

– Он на связи с тренерским штабом «Ростова»?

– Конечно, его же помощник и просто хороший друг стал главным тренером.

На самом деле я не могу сказать, что у него стало больше свободного времени, он просто сейчас занимается немного другими делами. Расставание происходило тяжело и болезненно. Для него это было не просто место работы, «Ростов» был его домом и семьей, конечно, решение давалось нелегко.

Сейчас он полностью вовлечен в работу сборной, у которой много составляющих – это и рекламная, медийная, он сейчас много занимается и этим. Как ни позвоню, он постоянно находится в кабинете в РФС, ходит на какие‑то собрания. Это иллюзия, что сборная собирается несколько раз в год, а в другое время никто ничего не делает.