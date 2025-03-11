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  • Все 234 гола Дзюбы: какой команде, какому вратарю забил больше всего и море другой интересной статистики

Все 234 гола Дзюбы: какой команде, какому вратарю забил больше всего и море другой интересной статистики

Сегодня, 11:37
7

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба установил рекорд по голам в российской истории – 234. Он опередил Александра Кержакова.

Свой бомбардирский счет футболист открыл 26 февраля 2007 года, играя за «Спартак» в Новосибирске на Кубок России. По ходу карьеры на один гол Артему требуется 186 минут игрового времени.

Больше всего голов Дзюба забил за «Зенит», где был в 2015-2022 годах.

Большинство голов Дзюбы приходится на РПЛ, где он дебютировал в 2006 году.

Всего от Дзюбы пропускали 70 команд.

Из российских клубов от Дзюбы больше всего пострадал «Краснодар», из зарубежных – «Лион».

Самый пропускающий от Дзюбы вратарь – Александр Беленов.

Голы Дзюбы видели десятки городов.

Типы голов Артема.

Самый успешный для Дзюбы-бомбардира месяц – октябрь. Больше всего мячей игрок забил в период между 30 и 35 годами.

Из топ-10 российских бомбардиров продолжает играть помимо Дзюбы только Федор Смолов.

Графика: Спортс, телеграм-канал «Матч Премьер»

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
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Комментарии (7)
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Айболид
1741681187
А чьи "тряпки" он топтал больше всего ?
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Вячеслав_fcsm
1741681479
А где инфо ?
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acor94
1741682703
Много интересной информации. Может бомба возьмёт пример и сами начнут строчить нечто подобное, а не воровать с других сайтов? Приятно смотреть на такую работу.
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Мордаванин
1741682723
ваще неинтересно читать пургу) но, что это выдающийся, не великий .но самый выдающийся игрок со стальными нервами ине только с нервами)) Тёма молодец,хотя и изделие..))
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Пригожин Женя
1741682820
Ну если бы не голы карликам по типо сан марино и лихтенштейна, такие голы можно и не считать, даже **** с курского выпусти он им забьет. и участие в купленном матче против динамо минск за зенит, то рекорд он никогда бы не побил.
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