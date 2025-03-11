Все 234 гола Дзюбы: какой команде, какому вратарю забил больше всего и море другой интересной статистики

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба установил рекорд по голам в российской истории – 234. Он опередил Александра Кержакова.

Свой бомбардирский счет футболист открыл 26 февраля 2007 года, играя за «Спартак» в Новосибирске на Кубок России. По ходу карьеры на один гол Артему требуется 186 минут игрового времени.

Больше всего голов Дзюба забил за «Зенит», где был в 2015-2022 годах.

Большинство голов Дзюбы приходится на РПЛ, где он дебютировал в 2006 году.

Всего от Дзюбы пропускали 70 команд.

Из российских клубов от Дзюбы больше всего пострадал «Краснодар», из зарубежных – «Лион».

Самый пропускающий от Дзюбы вратарь – Александр Беленов.

Голы Дзюбы видели десятки городов.

Типы голов Артема.

Самый успешный для Дзюбы-бомбардира месяц – октябрь. Больше всего мячей игрок забил в период между 30 и 35 годами.

Из топ-10 российских бомбардиров продолжает играть помимо Дзюбы только Федор Смолов.

Графика: Спортс, телеграм-канал «Матч Премьер»