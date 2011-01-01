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Волга - турнирная таблица

Тверь
Стадион:
Химик
Сайт:
http://www.fc-volga.ru
Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа 1
1
Урал
2
Велес
3
Волга
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
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О
Последние
2
2
0
0
6
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5
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2
7
-5
0
Группа 2
1
Енисей
2
Родина
3
Спартак
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
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О
Последние
2
1
0
1
1
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3
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-1
3
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3
Группа 3
1
Арсенал
2
Текстильщик
3
Салют
И
В
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ЗМ
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Последние
2
0
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1
Группа 4
1
Уфа
2
Ленинградец
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Чертаново
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Последние
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1
Группа 5
1
Химки
2
Нижний Новгород
3
Зенит
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Последние
2
1
1
0
2
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1
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Группа 6
1
Ахмат
2
Красное Знамя
3
Шинник
И
В
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П
ЗМ
ПМ
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О
Последние
2
1
1
0
4
1
3
5
2
1
0
1
3
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0
3
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0
1
1
1
4
-3
1
Группа 7
1
Крылья Советов
2
Динамо Ставрополь
3
Ротор
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П
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О
Последние
2
2
0
0
7
1
6
6
2
1
0
1
4
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0
2
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0
Группа 8
1
Сочи
2
Оренбург
3
Звезда
И
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Н
П
ЗМ
ПМ
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О
Последние
2
1
1
0
2
1
1
5
2
1
1
0
4
1
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4
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0
0
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0
4
-4
0
Группа 9
1
СКА-Хабаровск
2
Рубин
3
Черноморец
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
4
1
3
6
2
1
0
1
4
3
1
3
2
0
0
2
3
7
-4
0
Группа 10
1
Тамбов
2
Машук-КМВ
3
Динамо Бр
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В
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П
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ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
4
1
3
6
2
1
0
1
2
2
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3
2
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0
2
0
3
-3
0
Команда
1
Велес
2
Волга
3
Урал
И
В
Н
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О
Последние
1
0
0
1
1
3
-2
0
2
0
0
2
2
7
-5
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0
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0
0
0
Группа 1
1
Енисей
2
Родина
3
Спартак
И
В
Н
П
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ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
1
0
1
3
2
1
0
1
4
5
-1
3
0
0
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0
0
0
0
0
Группа 2
1
Салют
2
Текстильщик
3
Арсенал
И
В
Н
П
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ПМ
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О
Последние
2
0
1
1
1
4
-3
1
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1
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1
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Группа 3
1
Ленинградец
2
Уфа
3
Чертаново
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Последние
2
0
1
1
0
1
-1
2
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1
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4
-4
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Группа 4
1
Зенит
2
Нижний Новгород
3
Химки
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В
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О
Последние
2
0
1
1
0
1
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1
1
0
1
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1
1
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1
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0
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0
0
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0
Группа 5
1
Красное Знамя
2
Шинник
3
Ахмат
И
В
Н
П
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ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
3
3
0
3
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0
1
1
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1
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0
0
0
0
0
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0
Группа 6
1
Динамо Ставрополь
2
Крылья Советов
3
Ротор
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Н
П
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ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
4
4
0
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1
1
0
0
3
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3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
Группа 7
1
Оренбург
2
Звезда
3
Сочи
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В
Н
П
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РМ
О
Последние
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0
1
0
1
1
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4
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0
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0
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0
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0
Группа 8
1
СКА-Хабаровск
2
Рубин
3
Черноморец
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Последние
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1
0
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1
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1
3
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0
Группа 9
1
Машук-КМВ
2
Динамо Бр
3
Тамбов
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Последние
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1
0
1
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Команда
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Урал
2
Велес
3
Волга
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Последние
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2
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6
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Группа 1
1
Спартак
2
Енисей
3
Родина
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Последние
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0
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Группа 2
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Арсенал
2
Текстильщик
3
Салют
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Последние
2
0
2
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Последние
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Группа 4
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2
Нижний Новгород
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1
1
0
2
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Группа 5
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Ахмат
2
Красное Знамя
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Шинник
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Последние
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-3
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Группа 6
1
Крылья Советов
2
Динамо Ставрополь
3
Ротор
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Последние
1
1
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4
1
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Группа 7
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Сочи
2
Оренбург
3
Звезда
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О
Последние
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Группа 8
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Рубин
2
СКА-Хабаровск
3
Черноморец
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РМ
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Последние
2
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Группа 9
1
Тамбов
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Динамо Бр
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Машук-КМВ
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Последние
2
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0
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И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
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