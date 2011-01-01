Общая
Домашняя
Гостевая
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2
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3
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7
-5
0
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П
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ПМ
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Последние
2
1
0
1
1
3
-2
3
2
1
0
1
4
5
-1
3
2
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0
1
5
2
3
3
Группа 3
1
3
И
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ПМ
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Последние
2
0
2
0
1
1
0
4
2
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1
0
3
0
3
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0
1
1
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4
-3
1
Группа 4
1
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ПМ
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О
Последние
2
2
0
0
5
0
5
6
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0
1
1
0
1
-1
2
2
0
1
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0
4
-4
1
Группа 5
1
3
И
В
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П
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ПМ
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Последние
2
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1
0
2
1
1
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1
1
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1
0
1
-1
1
Группа 6
1
3
И
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П
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ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
4
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3
5
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4
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1
Группа 7
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Последние
2
2
0
0
7
1
6
6
2
1
0
1
4
4
0
3
2
0
0
2
0
6
-6
0
И
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О
Последние
2
1
1
0
2
1
1
5
2
1
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0
4
1
3
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0
2
0
4
-4
0
Группа 9
2
И
В
Н
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ПМ
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О
Последние
2
2
0
0
4
1
3
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2
1
0
1
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3
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0
2
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7
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П
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Последние
1
0
0
1
1
3
-2
0
2
0
0
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7
-5
0
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0
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Последние
1
1
0
0
1
0
1
3
2
1
0
1
4
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-1
3
0
0
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0
0
0
0
0
Группа 2
1
3
И
В
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П
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Последние
2
0
1
1
1
4
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Группа 3
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-1
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4
-4
0
Группа 4
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И
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Последние
2
0
1
1
0
1
-1
1
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1
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0
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0
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0
Группа 5
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3
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Последние
2
1
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1
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3
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1
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0
Группа 6
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В
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Последние
2
1
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1
4
4
0
3
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3
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3
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0
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П
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Последние
1
0
1
0
1
1
0
1
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0
0
2
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4
-4
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0
0
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0
0
Группа 8
2
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П
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Последние
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1
0
0
1
0
1
3
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0
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0
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0
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-4
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2
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5
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4
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3
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Последние
2
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0
1
5
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3
3
1
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0
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3
-3
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Группа 2
1
3
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Последние
2
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2
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1
0
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Группа 3
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0
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0
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Группа 4
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3
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Последние
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2
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Группа 5
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Последние
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-3
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Группа 6
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Последние
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-6
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Последние
2
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Группа 8
1
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РМ
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Последние
2
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И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире