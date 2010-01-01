Россия. Кубок. 2020/2021 Россия. ПФЛ. Зона Запад. 2016/2017 Россия. Кубок. 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Запад. 2015/2016 Россия. Кубок. 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Запад. 2014/2015 Россия. Кубок. 2014/2015 Товарищеские матчи. 2013 Россия. Второй дивизион. Зона Запад. 2013/2014 Россия. Кубок. 2013/2014 Россия. Кубок. 2012/2013 Россия. Второй дивизион. Зона Запад. 2012/2013 Россия. Кубок. 2011/2012 Россия. Второй Дивизион. Зона Запад. 2011/2012 Россия. Кубок. 2010/2011 Россия. Второй Дивизион. Зона Запад. 2010 Россия. Кубок. 2009/2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад. 2009