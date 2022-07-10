- 10 июля 2022
- 19:41 Фото В «Сочи» перешел 20-летний полузащитник «Твери» с канадским гражданством 1
- 9 ноября 2016
- 21:14 Генерального директора тверской «Волги» отстранили от футбола за подделку документов
- 12 мая 2016
- 17:41 Экс-игрок «Динамо» попал в расширенный список сборной Румынии на Евро-2016
- 06:54 «Химки» хотят вернуться в Премьер-лигу за один сезон 2
- 13 апреля 2016
- 10:50 Талалаев: «Смолов станет лучшим бомбардиром РФПЛ» 2
- 12 марта 2016
- 15:54 ФНЛ. «Волга» одержала победу над «Сибирью»
- 16 февраля 2016
- 17:01 «Волга» лишилась шести очков из-за «дела Асильдарова» 3
- 26 сентября 2015
- 11:48 Ломбертс: «Сегодня создадим больше моментов, чем в Твери»
- 11:39 Радимов: «Думаю, что Ткачук в Твери что-то доказал»
- 25 сентября 2015
- 15:46 Губернатор Тверской области: «Болельщики «Зенита» испортили настроение даже мне» 4
- 11:58 РФПЛ не планирует дополнительных мер безопасности на матч «Спартак» - «Зенит»
- 10:29 Ткачук первым в истории «Зенита» оформил хет-трик в дополнительное время 2
- 08:04 В «Зените» сослались на регламент при выборе хозяина поля в матче с «Тосно» 5
- 24 сентября 2015
- 15:28 КДК рассмотрит обстоятельства остановки матча Кубка России между тверской «Волгой» и «Зенитом» 1
- 23 сентября 2015
- 22:20 Богаев: «Была установка играть на Дзюбу»
- 19:21 Данни: «Поле было не лучшим» 3
- 18:56 Дзюба: «Патроны я сохраню для «Спартака» 28
- 17:48 Кубок России. Хет-трик Ткачука помог «Зениту» обыграть «Волгу» 10
- 14:00 Видеотрансляция матча «Волга» Тв – «Зенит» – на «Бомбардире»
- 06:33 Агаев: «Сможем сыграть с «Зенитом» в открытый футбол»
- 22 сентября 2015
- 15:29 Гарай, Шатов, Файзулин, Витсель и Халк не помогут «Зениту» в Твери 5