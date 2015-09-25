Ткачук первым в истории «Зенита» оформил хет-трик в дополнительное время

Хет-трик в дополнительное время в ворота «Волги« позволили полузащитнику «Зенита« Денису Ткачуку войти в историю клуба. Он стал 29-м игроком команды, которому удалось сделать хет-трик в официальном матче, и 8-м — в кубковом.

Три гола после выхода на замену прежде удавалось забить только четырем футболистам — Николаю Смирнову, Геннадию Поповичу, Константину Зырянову и Саломону Рондону, но хет-трик именно в дополнительное время стал первым за 90 лет.

Напомним, что Денис Ткачук перешел в «Зенит» летом 2015 года. До этого он играл за «Крылья Советов«, «Газовик« и белгородский «Салют».