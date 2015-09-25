Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Ткачук первым в истории «Зенита» оформил хет-трик в дополнительное время

    Ткачук первым в истории «Зенита» оформил хет-трик в дополнительное время

    Хет-трик в дополнительное время в ворота «Волги« позволили полузащитнику «Зенита« Денису Ткачуку войти в историю клуба. Он стал 29-м игроком команды, которому удалось сделать хет-трик в официальном матче, и 8-м — в кубковом.

    Три гола после выхода на замену прежде удавалось забить только четырем футболистам — Николаю Смирнову, Геннадию Поповичу, Константину Зырянову и Саломону Рондону, но хет-трик именно в дополнительное время стал первым за 90 лет.

    Напомним, что Денис Ткачук перешел в «Зенит» летом 2015 года. До этого он играл за «Крылья Советов«, «Газовик« и белгородский «Салют».

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2015 10:29
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Zenit_EKB_88
    1443174378
    Смотрите что пишете,Владимир Ткачук,он Денис
    Ответить
    ologreds
    1694997105
    numo443430
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+