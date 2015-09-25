В «Зените» сослались на регламент при выборе хозяина поля в матче с «Тосно»

Встреча 1/8 финала Кубка России «Зенит« – «Тосно« пройдет на стадионе «Петровский» не смотря на заявление генерального директора «Тосно» Вячеслава Матюшенко, который посчитал хозяином в этом матче свою команду.

«Рассуждения генерального директора ФК «Тосно» о том, кто будет хозяином кубкового матча с «Зенитом» и на какой арене он пройдет, выглядят довольно странно. Согласно пункту Регламента 4.12 «В матчах 1/8 финала хозяева полей определяются по наибольшей разности выездов и приемов, а отсчет разности выездов и приемов начинается с 1/16 финала». «Зенит» матч 1/16 провел в Твери с «Волгой«, «Тосно» – дома на Малой арене «Петровского» с «Ростовом«.

Ответ на вопрос, кто будет хозяином поля в 1/8 финала очевиден. Но, вероятно, господин Матюшенко Регламент не читал. Что, в общем, даже не удивляет», – заявили в пресс-службе «Зенита».