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    • В «Зените» сослались на регламент при выборе хозяина поля в матче с «Тосно»

    В «Зените» сослались на регламент при выборе хозяина поля в матче с «Тосно»

    Встреча 1/8 финала Кубка России «Зенит« – «Тосно« пройдет на стадионе «Петровский» не смотря на заявление генерального директора «Тосно» Вячеслава Матюшенко, который посчитал хозяином в этом матче свою команду.

    «Рассуждения генерального директора ФК «Тосно» о том, кто будет хозяином кубкового матча с «Зенитом» и на какой арене он пройдет, выглядят довольно странно. Согласно пункту Регламента 4.12 «В матчах 1/8 финала хозяева полей определяются по наибольшей разности выездов и приемов, а отсчет разности выездов и приемов начинается с 1/16 финала». «Зенит» матч 1/16 провел в Твери с «Волгой«, «Тосно» – дома на Малой арене «Петровского» с «Ростовом«.

    Ответ на вопрос, кто будет хозяином поля в 1/8 финала очевиден. Но, вероятно, господин Матюшенко Регламент не читал. Что, в общем, даже не удивляет», – заявили в пресс-службе «Зенита».

    Источник: «Советский спорт»

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    25.09.2015 08:04
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    Комментарии (6)
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    kidd-75
    1443161706
    Да какая разница???
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    n272nm
    1443167714
    Гы.. Зачем проводить матч в Тосно, если есть Петровский?!
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    ologreds
    1694997105
    numo443420
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