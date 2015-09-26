Радимов: «Думаю, что Ткачук в Твери что-то доказал»

Главный тренер «Зенита-2« Владислав Радимов прокомментировал хет-трик полузащитника Дениса Ткачука в матче на Кубок России с «Волгой» из Твери (3:0).

— Ткачук — герой?

— Помните, как многие скептически отнеслись к четырем мячам Дзюбы в ворота Лихтенштейна? Так вы сначала попадите в сборную, а затем сделайте покер в официальном матче! Так же и Ткачук: человек вышел на поле и оформил хет-трик. У Ткачука немного вариантов: поработал на тренировках, получил игровое время — доказывай главному тренеру! Вот я и думаю, что в Твери он что-то доказал.

— Ткачук перешел грань между «Зенитом»-2 и главной командой?

— С точки зрения того, что он постоянно тренируется с основой и играет за главную команду, то да, Ткачук в обойме. Ну а уж принимать решение, в каких моментах выпускать его на поле, зависит от тактики, ситуации и других нюансов.