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    • Кубок России. Хет-трик Ткачука помог «Зениту» обыграть «Волгу»

    Кубок России. Хет-трик Ткачука помог «Зениту» обыграть «Волгу»

    Чтобы определить, кто из пары «Волга» Тверь – «Зенит» пройдет в следующую стадию кубка пришлось играть дополнительное время. После «сухих» 90 минут, за треть от основного времени матча молодой полузащитник питерцев Денис Ткачук при помощи более опытных партнеров смог оформить хет-трик в матче и вывести сине-бело-голубых в 1/8 финала.

    Кубок России. 1/16 Финала

    Волга (Тверь) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:3 (0:0, 0:0)

    Гол: 0:1 — Ткачук, 95; 0:2 — Ткачук, 106; 0:3 — Ткачук, 112.

    Волга: Романенко, Курбанов, Сергеев, Настусенко, Ургхов, Саргсян, Соловьев (Киселев, 65), Ахметгалимов, Коровушкин (Виноградов, 105), Мамулашвили (Кавтарадзе, 77), Рощин.

    Зенит: Кержаков, Ломбертс, Анюков, Кришито, Нету, Гарсия, Рязанцев (Богаев, 77), Данни, Евсеев (Ткачук, 46), Зинков, Долгов (Дзюба, 60).

    Предупреждения: Ломбертс, 20; Данни, 29; Настусенко, 53; Саргсян, 81; Кришито, 90+3; Рощин, 96.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2015 17:48
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    Комментарии (11)
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    firs04
    1443019854
    Присмотритесь тов. Слуцкий!!!
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    KosSidFCZP
    1443020306
    нши красавцы!Ткачук умница)
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    CSKA №1
    1443020510
    Зенька еле отскочил от команды 2_ой лиги!!!Уахахаха(((Приехали рвать и метать и чуть не просрали(((
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    Анжи Махачкала05
    1443021057
    Два топ клуба считай что в ничью сыграли с командами из нижних лиг!!!!!!!!Такой самоотдачи не хватает как у команд уровня ФНЛ и второй лиги
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    cit36
    1443021492
    А ЦСКА не отскочил? И счёт сравни - 2:1 и 3:0
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    Amunt-Valencia-77
    1443040576
    "Волга" сыграла достойно, причем "Зенит" был практически первым составом. Спасибо, ребята.
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    ologreds
    1694997114
    numo443272
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