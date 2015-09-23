Дзюба: «Патроны я сохраню для «Спартака»

Нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал игру 1/16 финала Кубка России против тверской «Волги», а также поделился ожиданиями от матча с московским «Спартаком» в чемпионате.

— На матч собрался полный стадион, эмоции хорошие. Мы победили. Матч давался тяжело. Может быть, для небольшого триллера это хорошо. Соперник бился, честь ему и хвала. Но мы немного затянули с голом. Могли и больше забивать в итоге.

Впереди матч со «Спартаком». Вы сказали, что если забьете бывшей команде, то не будете праздновать гол, так?

— Я давно это сказал. У нас любят одно интервью разорвать на 50 частей. И выставлять их как удобно.

Насколько реально забить «Спартаку»?

— Посмотрим. В этот раз не удалось, значит удастся в ближайшее время. Патроны я сохраню. В этот раз у меня моментик был сумасшедший, но не попал.

Нет тревоги, как вас встретят болельщики «Спартака»?

— Я знаю, как они меня встретят, негативно. Они со своей колокольни смотрят, это их право. На меня это никак не влияет.

Есть желание что-то доказать?

— Любому футболисту, любому мужчине нужно доказывать каждый день. Специально для кого-то стараться не буду. Буду просто стараться забивать голы и отдавать передачи.