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Дзюба: «Патроны я сохраню для «Спартака»

23 сентября 2015, 18:56
28

Нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал игру 1/16 финала Кубка России против тверской «Волги», а также поделился ожиданиями от матча с московским «Спартаком» в чемпионате.

— На матч собрался полный стадион, эмоции хорошие. Мы победили. Матч давался тяжело. Может быть, для небольшого триллера это хорошо. Соперник бился, честь ему и хвала. Но мы немного затянули с голом. Могли и больше забивать в итоге.

Впереди матч со «Спартаком». Вы сказали, что если забьете бывшей команде, то не будете праздновать гол, так?

— Я давно это сказал. У нас любят одно интервью разорвать на 50 частей. И выставлять их как удобно.

Насколько реально забить «Спартаку»?

— Посмотрим. В этот раз не удалось, значит удастся в ближайшее время. Патроны я сохраню. В этот раз у меня моментик был сумасшедший, но не попал.

Нет тревоги, как вас встретят болельщики «Спартака»?

— Я знаю, как они меня встретят, негативно. Они со своей колокольни смотрят, это их право. На меня это никак не влияет.

Есть желание что-то доказать?

— Любому футболисту, любому мужчине нужно доказывать каждый день. Специально для кого-то стараться не буду. Буду просто стараться забивать голы и отдавать передачи.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Волга Спартак Дзюба Артем
Комментарии (28)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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CSKA №1
1443025454
Спартак вас разгромит в субботу!!!Верим!!!
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Сармат Ростов
1443026039
Не говори"гоп"... А патроны сохранить нужно, чтобы застрелиться! Патронов должно быть не меньше двух-один такую тупую башку не пробьёт:-)))
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blackhorse
1443027302
Кожаные патроны для спартака
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MaxSpartakM
1443029112
Артем! Стыдно должно быть!! Таких тва..й Спартак еще не воспитывал, судьба накажет за не благодарность
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Snerg
1443030882
такое трепло ппц....
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джон базелон
1443031263
Всегда говорил,что он ноль как игрок.Помог лимит перейти в Зенит,а он уже мировой звездой себя чувствует!
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горя
1443035033
балабол
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Сармат Ростов
1443035707
Это тебе не деньги по карманам тырить!)))
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slavа0508
1443038197
Артем сейчас явный лидер по бла-бла-бла,интервью даёт больше чем Месси,Просто птица говорун,,,
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mgordeev
1443051110
Неужели он планирует пнуть мяч так, что он попадет в ворота. А он вообще такое может? Он забивал уже хоть одной команде из первой восьмерки?
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