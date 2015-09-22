Гарай, Шатов, Файзулин, Витсель и Халк не помогут «Зениту» в Твери

Защитник Эсекьель Гарай, полузащитники Олег Шатов, Аксель Витсель и Виктор Файзулин, а также нападающий Халк не поехали вместе с «Зенитом» в Тверь на матч 1/16 Кубка России против местной «Волги».

Полностью заявка чемпионов России на эту игру выглядит следующим образом:

Вратари:

Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;

Защитники:

Александр Анюков, Игорь Смольников, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Доменико Кришито;

Полузащитники:

Хави Гарсия, Вячеслав Зинков, Артур Юсупов, Александр Рязанцев, Алексей Евсеев, Денис Ткачук, Дмитрий Богаев, Артем Попов, Данни;

Нападающие:

Павел Долгов, Артем Дзюба.