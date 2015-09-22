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    • Гарай, Шатов, Файзулин, Витсель и Халк не помогут «Зениту» в Твери

    Гарай, Шатов, Файзулин, Витсель и Халк не помогут «Зениту» в Твери

    Защитник Эсекьель Гарай, полузащитники Олег Шатов, Аксель Витсель и Виктор Файзулин, а также нападающий Халк не поехали вместе с «Зенитом» в Тверь на матч 1/16 Кубка России против местной «Волги».

    Полностью заявка чемпионов России на эту игру выглядит следующим образом:

    Вратари:

    Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;

    Защитники:

    Александр Анюков, Игорь Смольников, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Доменико Кришито;

    Полузащитники:

    Хави Гарсия, Вячеслав Зинков, Артур Юсупов, Александр Рязанцев, Алексей Евсеев, Денис Ткачук, Дмитрий Богаев, Артем Попов, Данни;

    Нападающие:

    Павел Долгов, Артем Дзюба.

    Источник: ФК «Зенит»

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    22.09.2015 15:29
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    Комментарии (6)
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    PNZ1985
    1442931310
    боятся великого СПАРТАКА!
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    n272nm
    1442943176
    Кубок России нам не нужен, как я понимаю.
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    Сармат Ростов
    1442943362
    Нельзя на полуспущенных ехать! Можно и поплатиться!!!
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    Алек Македонский
    1442946485
    Зенит даже третьим составом обязан обыграть Волгу, стоя на одной ноге
    Ответить
    ologreds
    1694997121
    numo443160
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