Данни: «Поле было не лучшим»

Полузащитник питерского «Зенита» Данни поделился своими впечатлениями от победы на тверской «Волгой» (0:3) в 1/16 Кубка России. Футболист сказал, что «Зенит» намерен бороться за победу в турнире.

«Хорошая и очень важная победа. Мы хотим завоевать Кубок. «Волга» - сильная команда, но поле было не лучшим, и из-за этого у нас были проблемы в первом тайме. У нас в команде техничные игроки, и им нужен качественный газон, чтобы проявить лучшие качества. Но главное – победа», - сказал Данни