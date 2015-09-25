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    • РФПЛ не планирует дополнительных мер безопасности на матч «Спартак» – «Зенит»

    РФПЛ не планирует дополнительных мер безопасности на матч «Спартак» – «Зенит»

    Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин рассказал, что на матче 10-го тура российской Премьер-лиги между «Спартаком« и «Зенитом« дополнительных мер безопасности предусмотрено не будет.

    «Все пройдет в штатном режиме. У нас есть обычные матчи, есть игры повышенной сложности. Уже есть стандартная схема, никаких особых мер принимать не будем. Мы обратили внимание на поведение болельщиков «Зенита» в Твери на матче 1/16 финала Кубка России с местной «Волгой». Но ту встречу проводила не РФПЛ. На наших матчах такого уже давно не происходит», – сказал Мейтин.

    Напомним, что встреча «Спартак» – «Зенит» пройдет в Москве 26 сентября в 19:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    25.09.2015 11:58
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