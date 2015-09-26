Ломбертс: «Сегодня создадим больше моментов, чем в Твери»

- В Твери у «Зенита» был экспериментальный состав, и в матче приняли участие много игроков, которые редко появлялись на поле. Как они смотрелись?

– Это такие же члены команды. Они показали свой уровень. Молодые футболисты, которые могут прогрессировать и попадать в основной состав.

- Какие мысли перед предстоящим матчем со «Спартаком»?

– Думаю, наша команда будет готова, чтобы создать больше моментов, чем в Твери.

- Нынешний «Спартак» сильнее, чем тот, с которым вы встречались в мае?

– Игры со «Спартаком» всегда сложны. Неважно, кто из нас на каком месте находится. После кубковых матчей это будет вдвойне непросто, но в то же время хочу обратить внимание на то, что обе команды будут в равных условиях: красно-белые тоже играли в среду в кубковом матче. Тем интереснее будет.