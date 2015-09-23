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    Богаев: «Была установка играть на Дзюбу»

    Полузащитник «Зенита» Дмитрий Богаев в прокомментировал игру 1/16 Кубка России против тверской «Волги» (0:3). Футболист вышел на замену на 78-й минуте.

    «Приятные впечатления, еще и выиграли! Все хорошо. Выходили на матч с установкой больше обыгрывать один в один, играть на Дзюбу», – рассказал Богаев.

    В этой встрече отметился хет-триком Денис Ткачев.

    «Его все поздравили, подбодрили, чтобы продолжал работать в том же духе. Впереди у него еще много голов. Желаю ему удачи!».

    В следующей стадии турнира «Зениту» предстоит сыграть с победителем пары «Тосно» – «Ростов». Богаев хотел бы встретиться именно с «Ростовом».

    «Конечно, хотелось бы сыграть с командой Премьер-Лиги, она более мастеровитая. У «Тосно» сейчас кадровые проблемы, они не очень выступают в ФНЛ. С другой стороны, матч с «Тосно» может получиться проще».

    Источник: ФК «Зенит»

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    23.09.2015 22:20
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