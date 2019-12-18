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30.05.2017 18:10Томас Тухель оказался не тем, кем казался раньше. Он успешно скрывал свои желания полтора года, а потом начал лезть во все командные дела. Летом у «Боруссии» будет новый тренер, а Тухель пойдет искать очередное место работы. «Бомбардир» рассказывает историю противостояния Тухеля с немецким футбольным миром, где все привыкли делать отлаженно и по схемам.19
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06.04.2017 10:00Голкипер, который однажды превратил свою жизнь в шоу, снова шумит. Попробовав себя в рестлинге, Тим Визе возвращается на футбольное поле. «Бомбардир» рассказывает веселую историю немецкого вратаря, который мог перейти в «Реал», но в итоге оказался на ринге.5
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13.11.2016 17:00На днях Серж Гнабри дебютировал за главную Бундестим и сразу сделал хет-трик. А чуть раньше – в сентябре – полузащитник «Вердера» обзавелся новой девушкой. «Бомбардир» показывает фотографии Сары Браун, которая точно радует Гнабри не меньше, чем его успехи в сборной.8
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