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    • «Не все герои носят плащи». Игрока сборной России любят в Бундеслиге

    «Не все герои носят плащи». Игрока сборной России любят в Бундеслиге


    4
    Голосов: 9
    27.10.2017 18:36
    Похоже, Константин Рауш – действительно качественный защитник.

    В матче девятого тура немецкой Бундеслиги «Кельн» и «Вердер» голов друг другу не забили, но однажды бременский клуб был очень близок к голу. После удара игрока «Вердера» мяч летел в незащищенный угол, но россиянину мгновенно среагировал и выбил мяч за полсекунды до катастрофы. Рауш спас от гола, а «Кельн» забрал драгоценное очко. «Не все герои носят плащи», – так отреагировал на геройство защитника официальный твиттер Бундеслиги.

    Этот эпизод – один из немногих позитивных для кельнского клуба в нынешнем сезоне. В активе «Кельна» всего лишь два балла в девяти матчах. Как результат – статус глухого аутсайдера, которого едва ли что-то реанимирует.

    При этом клуб отчаянно цепляется за своих лидеров, а Рауш как раз среди них. Сегодня стало известно, что футболист будет связан с «Кельном» контрактом до лета 2021 года. «Рауш очень важен для клуба. И мы рады, что он хочет остаться у нас», – прокомментировал переподписание контракта с россиянином главный тренер «Кельна» Петер Штегер.

    Касаемо статуса одного из лидеров клуба, то по рейтингу WhoScored защитник сборной России замыкает в клубе тройку, что обеспечивают ему неплохие цифры по отборам (2,3 в среднем за игру) и перехватам (2,5). Впрочем, не сыграно еще и трети чемпионата (на счету самого Рауша вообще всего лишь шесть матчей), так что глобальные выводы пока делать рано. Но Рауш заметен и полезен – это главное.

    Травма Хектора, уход Модеста, проваленная трансферная компания, поиски мотивации – дела у клуба идут плохо. Чем-то это похоже на стремительное падение сборной России в рейтинге и невозможность выиграть хотя бы пару матчей подряд. В обеих командах Константин Рауш – заметное лицо. Хорошо, что на неделе появился повод отметить его заслуги и у пресс-службы Бундеслиги.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 20 ноября 2017, 10:17

      Просто на фоне наших смотрится не плохо, да в сборной - новый вызов, стимулирует.

      0
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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 20 ноября 2017, 10:15

      Если бы был просто хорошим защитником, ненапропускали бы больше всех в бундеслиге голов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      Kugal 30 октября 2017, 12:07

      продолжай в том же духе !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 30 октября 2017, 09:14

      Молодец, так держать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz 28 октября 2017, 11:16

      Красава, класный сэйв ;)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 28 октября 2017, 08:20

      elfxb!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1166

      Karpathian 28 октября 2017, 06:01

      Удачи, тезка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      umarowmaxim 28 октября 2017, 01:45

      Caмый лeгкий cпoсоб бpосить кypить! C пoмощью нaрoдного сpeдства, мoжно избaвиться oт вpeдной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить cвoю жизнь. Cовeтyю вcем - https://goo.gl/AoAS1V

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      Рейтинг: +979

      TUMS 28 октября 2017, 01:33

      Посмотрим как дальше будет играть.

      0
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      Рейтинг: +1088

      IVAN1975 28 октября 2017, 00:02

      удачи!

      0
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 > IVAN1975 28 октября 2017, 08:17

      ну да!

      0
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