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  • «Не все герои носят плащи». Игрока сборной России любят в Бундеслиге

«Не все герои носят плащи». Игрока сборной России любят в Бундеслиге

В матче девятого тура немецкой Бундеслиги «Кельн» и «Вердер» голов друг другу не забили, но однажды бременский клуб был очень близок к голу. После удара игрока «Вердера» мяч летел в незащищенный угол, но россиянину мгновенно среагировал и выбил мяч за полсекунды до катастрофы. Рауш спас от гола, а «Кельн» забрал драгоценное очко. «Не все герои носят плащи», – так отреагировал на геройство защитника официальный твиттер Бундеслиги.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Этот эпизод – один из немногих позитивных для кельнского клуба в нынешнем сезоне. В активе «Кельна» всего лишь два балла в девяти матчах. Как результат – статус глухого аутсайдера, которого едва ли что-то реанимирует.

При этом клуб отчаянно цепляется за своих лидеров, а Рауш как раз среди них. Сегодня стало известно, что футболист будет связан с «Кельном» контрактом до лета 2021 года. «Рауш очень важен для клуба. И мы рады, что он хочет остаться у нас», – прокомментировал переподписание контракта с россиянином главный тренер «Кельна» Петер Штегер.

Касаемо статуса одного из лидеров клуба, то по рейтингу WhoScored защитник сборной России замыкает в клубе тройку, что обеспечивают ему неплохие цифры по отборам (2,3 в среднем за игру) и перехватам (2,5). Впрочем, не сыграно еще и трети чемпионата (на счету самого Рауша вообще всего лишь шесть матчей), так что глобальные выводы пока делать рано. Но Рауш заметен и полезен – это главное.

Травма Хектора, уход Модеста, проваленная трансферная компания, поиски мотивации – дела у клуба идут плохо. Чем-то это похоже на стремительное падение сборной России в рейтинге и невозможность выиграть хотя бы пару матчей подряд. В обеих командах Константин Рауш – заметное лицо. Хорошо, что на неделе появился повод отметить его заслуги и у пресс-службы Бундеслиги.

Германия. Бундеслига Германия Кельн Рауш Константин
Комментарии (11)
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IVAN1975
1509138139
удачи!
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TUMS
1509143609
Посмотрим как дальше будет играть.
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umarowmaxim
1509144328
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Karpathian
1509159676
Удачи, тезка
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SERGEI12345
1509168021
elfxb!
Ответить
android-uz
1509178604
Красава, класный сэйв ;)
Ответить
Stavropolets
1509344077
Молодец, так держать
Ответить
Kugal
1509354461
продолжай в том же духе !
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Ник_ЦСКА
1511162136
Если бы был просто хорошим защитником, ненапропускали бы больше всех в бундеслиге голов.
Ответить
Ник_ЦСКА
1511162224
Просто на фоне наших смотрится не плохо, да в сборной - новый вызов, стимулирует.
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