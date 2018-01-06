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    В Германии растет еще один интересный тренер. Начинайте следить за ним уже сейчас


    4.9
    Голосов: 10
    06.01.2018 16:15
    «Бомбардир» рассказывает о тех, кто заявит о себе в 2018 году. Новая серия – о 36-летнем тренере-вундеркинде, который спасает мертвый «Вердер».

    «Это был самый ужасный перерыв в карьере»

    «Мы все очень любим Александра Нури и сделаем все, чтобы одержать для него первую победу в сезоне», – заявил перед матчем с «Аугсбургом» Златко Юнузович. Капитан «Вердера», как и половина команды, давно знакомы с Нури, и в первом тайме они сделали все, чтобы спасти его от неминуемой отставки. Моменты у ворот «Аугсбурга» возникали один за другим, но не получилось – 0:2.

    «Это был самый ужасный перерыв в моей карьере. Нури пытался настроить нас на чудо, но наш разговор больше напоминал прощальный», – вспоминает Юнузович. Во втором тайме «Аугсбург» быстро забил третий мяч. «Вердер» разгромно уступил и по итогам десяти туров упал на дно. Не в силах поднять голову, Александр Нури в последний раз проследовал в раздевалку «Везерштадиона». Через час руководство официально объявило о его увольнении. «Ряд игроков не в силах были сдержать слезы. Нури – очень хороший человек и умный тренер, и мы очень жалеем, что все так вышло», – признался Юнузович.

    Голкипер, врач, тренер

    На следующую тренировку команду вывел Флориан Кофельт – начинающий специалист и несостоявшийся вратарь. Как и другие мальчишки Бремена, Флориан с детства мечтал о бело-зеленой футболке. Ему удалось поступить в академию «Вердера», где он почти сразу переквалифицировался в голкипера. Решающий момент в карьере Кофельта наступил в 2001 году, когда Томас Шааф позвал его на предсезонные сборы «Вердера». «Это было невероятное время, начало становления золотого «Вердера». В сезоне-2001/02 мы не добились больших успехов в чемпионате, но уже тогда было видно, с каким удовольствием играет команда. Шааф делал все, чтобы мы получали кайф на поле, и впоследствии это качество я перенял у него, будучи тренером», – вспоминает то время Кофельт.

    Флориан отработал все сборы «Вердера», но тренерскому штабу особо не приглянулся: «Уже тогда я начал понимать, что из меня выходит посредственный вратарь». Кофельт продолжал бороться за место в основе «зеленых», но параллельно поступил сначала на медицинский факультет, а затем блестяще окончил тренерские курсы. Кофельт регулярно стажировался у Томаса Шаафа, который постоянно делился с ним знаниями. Фактически Флориан считается учеником Шаафа – тренера, который на первое место ставит атаку и удовольствие от футбола. В лице Флориана академия «Вердера» получила тренера, делающего упор на комбинации и не впихивающего ребятишек в узкие границы тактики. Карьера Кофельта развивалась слишком медленно, пока в 2016-м ему не поступил новый вызов: «Меня позвали спасать «Вердер-2», который после десяти туров находился на последнем месте в третьей Бундеслиге».

    Невероятное спасение «Вердера-2» и новый вызов

    Кофельт моментально изменил подход игроков к футболу, они стали действовать более раскрепощенно и к последнему туру вырвались из зоны вылета. Чтобы не опуститься в любители, «Вердеру-2» необходимо было обыграть в последнем туре «Аален». Бременцы открыли счет, но затем матч превратился для них в муку. «Аален» имел шансы сравнять счет и отправить «Вердер-2» обратно в зону вылета, но юниоры Кофельта выдержали – 1:0. По окончании сезона-2016/17 специалисты, следящие за низшими дивизионами, дружно назвали Кофельта лучшим «пожарным» чемпионата.

    Ничто не предвещало перемен. Новый сезон Кофельт вновь начал в «Вердере-2», но основная команда вдруг застопорилась. Александр Нури был уволен, после чего спортивный директор Франк Бауманн вынужден был в кратчайшие сроки искать тренера. «За считанные дни мы побеседовали с несколькими кандидатами, но ни один из них не произвел такого впечатления, как Кофельт», – признался Бауманн.

    Спортивный директор «Вердера» оказался заложником обаяния и красноречия Кофельта: «Когда я заканчивал карьеру, я много думал, кем могу стать в будущем. И со временем я понял, что у меня есть талант выступать перед большой аудиторией. Мне нравится проявлять свои ораторские способности и доносить им информацию». В первом же матче «Вердер» здорово проявил себя во Франкфурте – да, проиграл, но моментов создал значительно больше, чем «Айнтрахт». Итоги работы Кофельта стали стремительно появляться в следующих матчах, когда был разгромлен «Ганновер» и повержены «Штутгарт» и дортмундская «Боруссия».В семи матчах с ним «Вердер» выиграл трижды (плюс победа в Кубке). Без него в этом сезоне – ноль.

    «Я не Скрипник и не Нури!»

    Подъем «Вердера», как в игре, так и в результат, очевиден. В кратчайшие сроки Флориан Кофельт сумел раскрепостить команду и в первую очередь заставил игроков поверить в то, что они способны побеждать: «Никаких длинных речей в раздевалке не звучит, ведь после них игроки утомляются еще до выхода на поле. Мне важно, что после моих слов футболисты жаждали выходить на поле и показывать красивый футбол». При Александре Нури «Вердер» забил всего 4 гола. При Кофельте за месяц – уже 10.

    Стиль игры нынешнего «Вердера» в некоторой степени похож на шаафовский. Неслучайно, с нового года руководство «зеленых» намерено привлечь в свои ряды Томаса Шаафа – официально как гендиректора, но по факту консультантом для Кофельта. «Я не боюсь, что Томас может подсидеть меня. У нас с ним очень давно сложились хорошие отношения по типу ученик-учитель. Я вижу в нем не конкурента, а мудрого наставника, который будет направлять меня в верном направлении», – заявил Кофельт.

    Для «Вердера» Флориан стал третьим подряд тренером из бременской молодежки. Виктор Скрипник и Александр Нури очень здорово выступали кризис-менеджерами, но на второй сезон их ждал оглушительный провал. Болельщики «Вердера» с тревогой ждут дубля №3, но сам Кофельт довольно жестко реагирует на такие ожидания. «Я не Скрипник и не Нури, у меня совершенно другой взгляд на футбол. Для меня важно, чтобы игроки не только думали о результате, но и получали удовольствие от игры. Без удовольствия ничего не выйдет». «Вердер-2» Кофельт спасал. Теперь надо вытаскивать главную команду.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.9 Голосов: 10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 17:51

      Статья - фуфло, хотя изложено красиво. Пиар. Посмотрите кто тренирует хотя бы первую пятёрку в Бундес Лиге. Опытные тренеры, кроме Тодеско. В Германии много хороших тренеров было всегда, но немцы никогда не подходили к назначениям главных бездумно. Пример - Бававрия. Чтобы быть тренером в ТОП-чемпионате надо сначала иметь опыт и мозги. А молодость, в зависимости от мозгов.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 6 января 2018, 16:26

      Классно изложено!!... У немцев доминируют организация и порядок!.. Плюс кураж нового тренера!.. Интересно будет понаблюдать!!..))

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 января 2018, 14:58

      В Германии молодые и перспективные тренеры появляются как грибы после дождя. Круто, что тут скажешь.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 5 января 2018, 02:34

      тренер вундеркинд )))) смешно то как. а как немцы посмеются если им переведут это.примерно таков перевод- тренер -одаренный ребёнок ахахах

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 5 января 2018, 00:31

      в германии последнее время стало много клевых тренеров
      нагельсманн
      кофельт
      кто еще?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1974

      android-uz > Hugo Lloris 5 января 2018, 07:23

      Клопп, Вагнер...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      mr4kobes > Hugo Lloris 5 января 2018, 15:22

      Тедеско

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 4 января 2018, 14:51

      Позитивная статья! Успехов Кофельту!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 4 января 2018, 12:56

      Посмотрим, интересный подход в поиске тренера

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 4 января 2018, 11:58

      Просто поражаюсь, мало того, что Германия молодыми талантами постоянно сборную обновляет, так еще и тренеры перспективные по-тихоньку захватывают Бундеслигу, респект!

      9
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