В Германии растет еще один интересный тренер. Начинайте следить за ним уже сейчас

«Бомбардир» рассказывает о тех, кто заявит о себе в 2018 году. Новая серия – о 36-летнем тренере-вундеркинде, который спасает мертвый «Вердер».

«Это был самый ужасный перерыв в карьере»

«Мы все очень любим Александра Нури и сделаем все, чтобы одержать для него первую победу в сезоне», – заявил перед матчем с «Аугсбургом» Златко Юнузович. Капитан «Вердера», как и половина команды, давно знакомы с Нури, и в первом тайме они сделали все, чтобы спасти его от неминуемой отставки. Моменты у ворот «Аугсбурга» возникали один за другим, но не получилось – 0:2.

«Это был самый ужасный перерыв в моей карьере. Нури пытался настроить нас на чудо, но наш разговор больше напоминал прощальный», – вспоминает Юнузович. Во втором тайме «Аугсбург» быстро забил третий мяч. «Вердер» разгромно уступил и по итогам десяти туров упал на дно. Не в силах поднять голову, Александр Нури в последний раз проследовал в раздевалку «Везерштадиона». Через час руководство официально объявило о его увольнении. «Ряд игроков не в силах были сдержать слезы. Нури – очень хороший человек и умный тренер, и мы очень жалеем, что все так вышло», – признался Юнузович.

Голкипер, врач, тренер

На следующую тренировку команду вывел Флориан Кофельт – начинающий специалист и несостоявшийся вратарь. Как и другие мальчишки Бремена, Флориан с детства мечтал о бело-зеленой футболке. Ему удалось поступить в академию «Вердера», где он почти сразу переквалифицировался в голкипера. Решающий момент в карьере Кофельта наступил в 2001 году, когда Томас Шааф позвал его на предсезонные сборы «Вердера». «Это было невероятное время, начало становления золотого «Вердера». В сезоне-2001/02 мы не добились больших успехов в чемпионате, но уже тогда было видно, с каким удовольствием играет команда. Шааф делал все, чтобы мы получали кайф на поле, и впоследствии это качество я перенял у него, будучи тренером», – вспоминает то время Кофельт.

Флориан отработал все сборы «Вердера», но тренерскому штабу особо не приглянулся: «Уже тогда я начал понимать, что из меня выходит посредственный вратарь». Кофельт продолжал бороться за место в основе «зеленых», но параллельно поступил сначала на медицинский факультет, а затем блестяще окончил тренерские курсы. Кофельт регулярно стажировался у Томаса Шаафа, который постоянно делился с ним знаниями. Фактически Флориан считается учеником Шаафа – тренера, который на первое место ставит атаку и удовольствие от футбола. В лице Флориана академия «Вердера» получила тренера, делающего упор на комбинации и не впихивающего ребятишек в узкие границы тактики. Карьера Кофельта развивалась слишком медленно, пока в 2016-м ему не поступил новый вызов: «Меня позвали спасать «Вердер-2», который после десяти туров находился на последнем месте в третьей Бундеслиге».

Невероятное спасение «Вердера-2» и новый вызов

Кофельт моментально изменил подход игроков к футболу, они стали действовать более раскрепощенно и к последнему туру вырвались из зоны вылета. Чтобы не опуститься в любители, «Вердеру-2» необходимо было обыграть в последнем туре «Аален». Бременцы открыли счет, но затем матч превратился для них в муку. «Аален» имел шансы сравнять счет и отправить «Вердер-2» обратно в зону вылета, но юниоры Кофельта выдержали – 1:0. По окончании сезона-2016/17 специалисты, следящие за низшими дивизионами, дружно назвали Кофельта лучшим «пожарным» чемпионата.

Ничто не предвещало перемен. Новый сезон Кофельт вновь начал в «Вердере-2», но основная команда вдруг застопорилась. Александр Нури был уволен, после чего спортивный директор Франк Бауманн вынужден был в кратчайшие сроки искать тренера. «За считанные дни мы побеседовали с несколькими кандидатами, но ни один из них не произвел такого впечатления, как Кофельт», – признался Бауманн.

Спортивный директор «Вердера» оказался заложником обаяния и красноречия Кофельта: «Когда я заканчивал карьеру, я много думал, кем могу стать в будущем. И со временем я понял, что у меня есть талант выступать перед большой аудиторией. Мне нравится проявлять свои ораторские способности и доносить им информацию». В первом же матче «Вердер» здорово проявил себя во Франкфурте – да, проиграл, но моментов создал значительно больше, чем «Айнтрахт». Итоги работы Кофельта стали стремительно появляться в следующих матчах, когда был разгромлен «Ганновер» и повержены «Штутгарт» и дортмундская «Боруссия».В семи матчах с ним «Вердер» выиграл трижды (плюс победа в Кубке). Без него в этом сезоне – ноль.

«Я не Скрипник и не Нури!»

Подъем «Вердера», как в игре, так и в результат, очевиден. В кратчайшие сроки Флориан Кофельт сумел раскрепостить команду и в первую очередь заставил игроков поверить в то, что они способны побеждать: «Никаких длинных речей в раздевалке не звучит, ведь после них игроки утомляются еще до выхода на поле. Мне важно, что после моих слов футболисты жаждали выходить на поле и показывать красивый футбол». При Александре Нури «Вердер» забил всего 4 гола. При Кофельте за месяц – уже 10.

Стиль игры нынешнего «Вердера» в некоторой степени похож на шаафовский. Неслучайно, с нового года руководство «зеленых» намерено привлечь в свои ряды Томаса Шаафа – официально как гендиректора, но по факту консультантом для Кофельта. «Я не боюсь, что Томас может подсидеть меня. У нас с ним очень давно сложились хорошие отношения по типу ученик-учитель. Я вижу в нем не конкурента, а мудрого наставника, который будет направлять меня в верном направлении», – заявил Кофельт.

Для «Вердера» Флориан стал третьим подряд тренером из бременской молодежки. Виктор Скрипник и Александр Нури очень здорово выступали кризис-менеджерами, но на второй сезон их ждал оглушительный провал. Болельщики «Вердера» с тревогой ждут дубля №3, но сам Кофельт довольно жестко реагирует на такие ожидания. «Я не Скрипник и не Нури, у меня совершенно другой взгляд на футбол. Для меня важно, чтобы игроки не только думали о результате, но и получали удовольствие от игры. Без удовольствия ничего не выйдет». «Вердер-2» Кофельт спасал. Теперь надо вытаскивать главную команду.