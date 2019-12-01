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    Коутиньо играет за «Баварию» в детской форме – взрослая ему слишком велика


    5
    Голосов: 5
    Сегодня, 17:28
    Его рост – 172 сантиметра.

    После матча «Баварии» с «Вердером» сайт Footyheadlines, специализирующийся на футбольной экипировке, заметил необычную особенность формы главного героя матча Фелиппе Коутиньо. Вместо аутентичной версии формы, которую готовят для футболистов, он вышел играть в фанатской – это та версия, которую продают в магазинах.

    Основное отличие фанатской версии от аутентичной – качество материала. Форма для футболистов весит меньше и сохнет быстрее, но и материал стоит дороже. Чтобы снизить цену для болельщиков, им продают форму из обычных материалов, которая выглядит почти так же, как игровая.

    Но заметить разницу визуально все-таки можно. Основное отличие – все логотипы в аутентичной версии приклеены термонанесением, так же, как и фамилии игроков. В том числе это касается полосок Adidas на рукаве. В фанатской версии логотипы пришиты, а значит весят больше и не имеют глянцевого блеска. Присмотритесь ниже к полоскам на фото: можно заметить, что у Коутиньо и Дэвиса они из разных материалов.

    Официальный сайт Бундеслиги объяснил, почему Коутиньо вышел на матч в отличающейся форме. Adidas привез комплекты форм для «Баварии» еще до перехода Коутиньо, а после выяснилось, что ни одна из футболок ему не подходит.

    Из-за этого Коутиньо подобрали детскую форму под рост 176 при росте самого игрока в 172 сантиметра. Проблема касается только домашних матчей Бундеслиги: футболки для гостевых матчей и для Лиги чемпионов ему подходят.

    Adidas уже пообещала подготовить подходящую форму для игрока, но только ко второй половине сезона.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de / Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 5
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      borisspartak10 1 час назад

      Точно взрослая ему слишком мала, не великА?

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      Рейтинг: +23

      Lurcesaptor > borisspartak10 1 час назад

      Да, конечно! Спасибо большое, поправили. :)

      0
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      Рейтинг: -65

      Вот оно чё Михалыч > Lurcesaptor 47 минут назад

      Вы что там себе позволяете , Коутиньо за кого держите ? Форму ему не того размера вы выдали .....Я вынужден доложить руководству о недопустимом нарушении всех регламентов и норм , соответствующих законодательству..И имейте ввиду ,вам это даром не пройдет.)))

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