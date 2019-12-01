Коутиньо играет за «Баварию» в детской форме – взрослая ему слишком велика

Его рост – 172 сантиметра.

После матча «Баварии» с «Вердером» сайт Footyheadlines, специализирующийся на футбольной экипировке, заметил необычную особенность формы главного героя матча Фелиппе Коутиньо. Вместо аутентичной версии формы, которую готовят для футболистов, он вышел играть в фанатской – это та версия, которую продают в магазинах.

Основное отличие фанатской версии от аутентичной – качество материала. Форма для футболистов весит меньше и сохнет быстрее, но и материал стоит дороже. Чтобы снизить цену для болельщиков, им продают форму из обычных материалов, которая выглядит почти так же, как игровая.

Но заметить разницу визуально все-таки можно. Основное отличие – все логотипы в аутентичной версии приклеены термонанесением, так же, как и фамилии игроков. В том числе это касается полосок Adidas на рукаве. В фанатской версии логотипы пришиты, а значит весят больше и не имеют глянцевого блеска. Присмотритесь ниже к полоскам на фото: можно заметить, что у Коутиньо и Дэвиса они из разных материалов.

Официальный сайт Бундеслиги объяснил, почему Коутиньо вышел на матч в отличающейся форме. Adidas привез комплекты форм для «Баварии» еще до перехода Коутиньо, а после выяснилось, что ни одна из футболок ему не подходит.

Из-за этого Коутиньо подобрали детскую форму под рост 176 при росте самого игрока в 172 сантиметра. Проблема касается только домашних матчей Бундеслиги: футболки для гостевых матчей и для Лиги чемпионов ему подходят.

Adidas уже пообещала подготовить подходящую форму для игрока, но только ко второй половине сезона.