10 лучших игроков Бундеслиги не из «Баварии»

Вряд ли вы вообще знаете этих парней. А надо.

Лукаш Градецки

Клуб: «Айнтрахт Ф»

Лукаш родился в Чехословакии, но вместе с семьей еще в юном возрасте переехал в Финляндию. Его отец был профессиональным футболистом, и в один прекрасный момент ему предложили работу в провинциальном городке Турку. Так Градецки погрузился в скандинавскую культуру и оттуда начал путь в большой футбол.

Затем его внезапно нашел «Айнтрахт». В статусе перспективного, но абсолютно неизвестного голкипера сборной Финляндии Лукаш приехал завоевывать чужую страну. И не зря. Сейчас он лидер Бундеслиги по наименьшему количеству пропущенных голов (24 игры, 27 пропущенных мячей) – 1,13 за игру.

Еще в декабре на игрока обратила внимание «Бавария». Мюнхенцы даже включили вратаря в свой шорт-лист, но Градецки пока продолжает с «Айнтрахтом» борьбу за медали.

Иржи Павленка

Клуб: «Вердер»

Еще год назад Иржи скитался по родной чешской лиге, не подозревая о том, что на него охотится «Вердер», у которого в последнее время было не все в порядке с киперами. И когда в команду пришел Иржи, дела в обороне у бременцев стали налаживаться.

Вы только представьте: Павленка уже провел 7 (!) сухих матчей в этом сезоне, имея показатель отраженных ударов около 80%, а его команда – четвертая в лиге по наименьшему количеству пропущенных мячей. Да, «Вердеру» не хватает мощи в атаке, но он уже выкарабкался из зоны вылета, а чех стал местной звездой всего за полгода. Учитывая молодой для голкипера возраст (25 лет), скоро он наверняка дождется приглашения в «Баварию».

Филипп Макс

Клуб: «Аугсбург»

Воспитанник «Баварии» и «Шальке» в свое время отказался сидеть на скамейке, дожидаясь своего мнимого шанса, а уехал за игровой практикой в «Карлсруэ». Там он поднабрался опыта и спокойно перешел в интересный «Аугсбург», где органично вписался на позицию левого защитника.

Этот парень – монстр, лидер Бундеслиги по количеству голевых передач (10). Секрет феномена заключается в том, что схема «Аугсбурга» предполагает активное подключение к атаке латералей. Но если вы думаете, что Макс не думает об обороне, то вы ошибаетесь – около 60% выигранных единоборств, 2,0 отбора за игру. За Филиппом уже смотрят «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Все по делу.

Тимоти Чендлер

Клуб: «Айнтрахт Ф»

Родители Тимоти развелись, когда ему было всего несколько лет. Отец, афроамериканец, уехал на Родину, а мальчик остался с мамой в Германии. Вскоре Чендлер попал в местную академию от «Айнтрахта». Поиграв пару сезонов за вторую команду, Тимоти отправился в «Нюрнберг», где своей игрой заслужил вызов в сборную США.

Через три года он вернулся в «Айнтрахт», пережив с ним падение во вторую Бундеслигу. Этот сезон для защитника получается как никогда крутым: 2 гола, 4 передачи. А главное – Чендлер стал одним из лидеров в своей родной команде.

Кай Хавец

Клуб: «Байер»

Этому футболисту всего лишь 18 лет, но уже сейчас он – главное открытие в Бундеслиге последних двух лет. Еще несколько лет назад Хавец находился в структуре «Алемании», а затем переехал с семьей в Леверкузен. Как оказалось, все сделал правильно.

Травмы ведущих игроков позволили в том календарном году дебютировать Каю в Бундеслиге и Лиге чемпионов. Тренерский штаб отметил умение играть практически на любой позиции в центре поля, хотя его излюбленное место – фланг.

Уже сейчас говорят, что игрока ведет Йоахим Лев, а его трансферная стоимость по сравнению с прошлым сезоном увеличилась в 12 раз. А пока – он в десятке лучших ассистов этого сезона чемпионата Германии.

Даниэль Дидави

Клуб: «Вольфсбург»

Левый вингер около семи лет пробыл в структуре «Штутгарта» (с годичной арендой в «Нюрнберг»). Футболист регулярно появлялся в немецких молодежных сборных, но на клубном уровне ничего всерьез не добивался. Уже тогда эксперты говорили о том, что Дидави не везет с тренером и коллективом.

Два года назад он по показателю «гол+пас» набрал 15 очков и уехал в «Вольфсбург». Два сезона подряд Дидави привычно растворялся, но в этом году его прорвало: шесть голов и шесть передач. Хотя его регулярно критикуют за отвратительную игру при оборонительных действиях, Даниэль доказывает, что он в полном порядке.

Леон Бэйли

Клуб: «Байер»

Ямайский спринтер начал свою карьеру в Бельгии, погонял за «Гент» и ушел в «Байер». Здесь он обрел себя и дисциплину. Вместе с прекрасной техникой и хлестким ударом это дало результат – крупнейшее немецкое спортивное издание Kicker назвало Леона лучшим футболистом первого круга этого сезона. Стоимость же игрока за это время увеличилось аж в три раза – до 30 миллионов евро.

По системе «гол+пас» 20-летний полузащитник уже набрал 14 голов, что привлекло внимание английских грандов. Но Бэйли еще только начал отжигать в Леверкузене, поэтому заявил: «Байер» – идеальное место для меня». Но очевидно: более чем на пару сезонов, Леон там не задержится.

Нильс Петерсен

Клуб: «Фрайбург»

В гонке бомбардиров Бундеслиги существует Роберт Левандовски и все остальные. Обамеянг уже в этом сезоне в Германии не отличится, а всего в голе от него – 29-летний Петерсен.

Главная проблема: в клубах Второй Бундеслиги он отгружал за сезон по 20 с лишним мячей (так было с «Энерги» и с «Фрайбургом), но как только переходил наверх, ничего выдающегося он не показывал.

Один сезон Нильс даже отыграл за «Баварию». Точнее, отсидел, потому что играть ему особо не давали. Далее – был «Вердер», затем – «Фрайбург». Петерсон, казалось, уже потерял веру в самого себя, но прошлый сезон выдался неплохим – 10 голов. Этот еще лучше – уже 12.

У Нильса дома уже висит олимпийская медаль в составе сборной. Теперь у него есть еще несколько месяцев, чтобы попасть в главную команды страны. Будет непросто, но выбраться из статуса середняка было еще сложнее.

Альфред Финнбогасон

Клуб: «Аугсбург»

Могучий исландец уже к 21 году в составе местного «Брейдаблика» выиграл все возможные титулы у себя в стране: чемпионат, кубок и статус лучшего бомбардира. И поехал самоопределяться по Европе: Бельгия, Голландия, Испания, Германия. Круче всего он проявил себя за «Херенвен» − 29 голов в 32 матчах. Но затем Финнбогасон сделал роковую ошибку, перешел не в свой чемпионат и затух в «Реал Сосьедаде».

Время летит, и Альфред уже не мальчик, который штамповал голы в Исландии. Теперь он – лучший голеадор «Аугсбурга», который упорно тащит команду в еврокубки. А еще он считается одной из главных надежд сборной на предстоящем чемпионате мира. Учитывая, что это его лучший сезон в Германии (11 голов, четвертое место в списке бомбардиров), у исландцев есть все шансы рассчитывать на форварда. А Альфред может смело прыгнуть вперед, пусть ему уже под тридцать.

Марк Ют

Клуб: «Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» в этом сезоне не блистает, зато за всех ярко выступает главный нападающий команды Марк Ют. Еще 8 лет назад он подписал первый профессиональный контракт с «Кельном», но его откровенно мариновали на скамейке запасных и не дали сыграть ни в одном официальном матче. Выбор нападающего оказался до безысходности очевидным – он отправился в Голландию.

Там Ют очень качественно отыграл за «Херенвен» и с оглушающей статистикой (36 матчей, 20 голов, 10 передач) заслужил того, чтобы на него обратили внимание в сборной. Но он все время оказывался где-то в тени. И Ют вернулся назад, подписав контракт с «Хоффейхаймом».

Преодолев планку посредственного игрока, Марк в этом сезоне идет вторым в списке бомбардиров лиги среди немецких футболистов. А это в Германии всегда ценится, поэтому следующий сезон он начнет в составе одного из лидеров чемпионата – в «Шальке».

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