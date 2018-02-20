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    Когда-то сборной России предлагали очень необычного игрока. Сейчас он пропал


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    Голосов: 6
    20.02.2018 00:30
    Помните Александра Меркеля?

    Карьерный провал

    В современном мире игроков начинают пиарить еще с самых юных лет. Только кто-то забивает красивый гол или выделяется финтом в матче, как скауты топ-клубов и журналисты уже кричат о появлении нового Месси. Подобное происходило и с Александром Меркелем, пусть и в меньших масштабах. «Меркель выделяется техникой. Он всегда видит лучшее продолжение игры и может использоваться на разных позициях», – рассказывал про таланта немецкий тренер Ральф Минг, когда про Меркеля еще почти не знали.

    Швайнштайгер, Глеб и даже Гамшик – их будущее прогнозировали Меркелю в ранние годы. По игровым качествам он одинаково хорошо поддерживал атаку и помогал обороне выводить мяч от ворот. Главным же достоинством Меркеля считалась психология. Рядом со звездами он никогда не вел себя робко. В матчах со взрослыми игроками Меркель брал мяч и тащил вперед, хотя многие его сверстники предпочитали отдавать мяч взрослым партнерам.

    Еще Меркель очень быстро учил языки. Уже через два года после переезда в Италию игрок мог свободно общаться с Берлускони и получать от того похвалу за старание. Поэтому в юном возрасте он так нравился всем тренерам, с которыми работал. В Меркеле видели упорство и перспективу. И он не имеет никакого родства с канцлером Германии, хотя всю родословную футболиста в мире давно изучили.

    Есть один кадр, который сделали знаменитым. Корреспонденты швейцарского издания Blick откопали непримечательное фото с одного из матчей немецких юношей. Марио Гетце и Александер Меркель обнимают друг друга на командной фотографии. Обоим обещали великое будущее, но игроки пошли разными путями. Гетце вошел в историю голом в финале чемпионата мира, а Меркеля помнят только по громким словам. Кстати, друг с другом они больше не общаются.

    Международный провал

    Меркелю было только 16, когда о нем услышали в России. «Если через несколько лет меня пригласят в сборную России, немедленно прилечу в Москву. С большим удовольствием. Мои выступления за юношеские команды Германии не помешают мне играть за взрослую сборную России. Если, конечно, пригласят», – рассуждал подросток из «Милана» в интервью «Спорт-Экспрессу».

    Он много рассказывал о семье советских немцев, просмотре российских телеканалов и фанатизме от Аршавина. Даже в матче России и Германии полузащитник собирался болеть за россиян. Через несколько лет агент Марко Трабукки назовет его лучшим полузащитником чемпионата Италии, а Меркель начнет выступать за Казахстан. В большого игрока он так и не вырос, но успел насолить абсолютно всем.

    В 2011-м Меркель и его семья запустили целую пиар-кампанию. «Я даже не знал, что Меркель имеет какое-то отношение к России», – удивлялся Дик Адвокат. Отец игрока выступал в прессе и говорил, что его сына зовут в сборную Германии. Россию подталкивали к действию, но ничего не произошло. Естественно, что от Меркеля отказались и немецкие руководители. С Германией его так и связывают только матчи на юношеском уровне и проигранная конкуренция новым талантам.

    С Казахстаном тоже вышло весело. Меркель отыграл 45 минут игры с Исландией, а потом просто пропал. Казахстанские журналисты писали о том, что приглашение Меркеля стоило федерации больших денег. Он точно сильнее всех казахстанских партнеров, но разница в уровне не так велика, чтобы Меркелю и дальше платили за игру. В 25 лет у него так и значится одна встреча на взрослом международном уровне.

    Клубный провал

    Сейчас это смешно, но еще до перехода Меркеля в «Милан» за него боролись «Бавария» и «Хоффенхайм». При этом Меркель плохо учился и отстранялся от тренировок в «Штутгарте». Ему все равно предложили контракт, но игрок выбрал отъезд в Италию. За воспитание Меркеля «Штутгарт» получил 150 тысяч евро. В «Милане» Меркель пересекался со звездами за завтраком, фотографировался с Кака и начал мечтать о победе в Лиге чемпионов. Там он классно дебютировал и в 18 лет заиграл в основе.

    «Дженоа» отдал за Меркеля 6,5 миллионов евро в результате сложной сделки по совладению между двумя клубами. За «Милан» после этого играл Эль-Шаарави, а Меркель был тенью Стефана в Генуе. От «Милана» у Меркеля осталась победа в чемпионате Италии, которая, кстати, пока последняя для клуба. В «Дженоа» его впервые ударила суровая реальность – на одном пиаре и грамотных словах в прессе успешную карьеру не построить.

    Оказалось, что способностей у Меркеля недостаточно даже для Серии А. Чем старше он становился, тем больше разочаровывал клубы. «Удинезе», «Уотфорд», «Грассхоппер», «Пиза» – везде Меркель только страдал. Мешали травмы и обстоятельства. В Англии его ограбили, в «Пизе» случился футбольный обман. Туда Меркель приехал по приглашению Гаттузо, а Дженнаро скоро уволили. Соответственно, клубу новичок тоже оказался уже не нужен. Гаттузо потом пришлось извиняться.

    «История Меркеля напоминает мне путь Кнасмюлльнера», – прокомментировал новейший трансфер игрока спортивный директор австрийской «Адмиры» Амир Шапурзаде. В конце января Кристоф Кнасмюлльнер перешел из «Адмиры» в «Барнсли». 25-летний полузащитник провел больше сотни матчей в Австрии, а до этого замечался в «Баварии» и «Интере». Его ровесник Меркель пришел в «Адмиру» из умирающего «Бохума». В Германии еще порадовались, что игрок пошел на своеобразное повышение. Самому Меркелю, кажется, радоваться уже нечему.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФИФА, Blick, Sportbuzzer
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 14 марта 2018, 07:17

      Кто такой? Куча подобных случаев, чем он лучше?

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 февраля 2018, 00:57

      НЕ зря на фото Робиньо закрыл своей рукой его фамилию...)))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100743

      zigbert 20 февраля 2018, 12:01

      На высоком уровне скорей всего нет.

      1
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 19 февраля 2018, 23:56

      а я про него первый раз слышу.если он не заиграл раньше ,так врятли заиграет и сейчас.

      1
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 19 февраля 2018, 20:29

      На командном фото кажется, будто у него нет рук!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 19 февраля 2018, 16:04

      А где сейчас Иван Саенко?)))

      2
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот > Randy Ram 19 февраля 2018, 20:28

      Закончил карьеру 8 лет назад.

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 19 февраля 2018, 15:29

      Очень талантливый был игрок, но характера ему не хватило. После двольно удачного сезона в Милане его трансфер казался странным. Но, судя по всему, Галлиани как в воду глядел. Очень был удивлен, что он не смог в Удинезе себя проявить. После этого веры в возрождение уже не было.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 19 февраля 2018, 13:22

      я что-то все
      то пропустил :(

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 февраля 2018, 12:36

      помню как в свое время с ним носились, как оказалось ничего особенного в нем нет, может конечно еще заиграть при большом желании о очень сомневаюсь в этом.

      6
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      ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 > OfaZavr 19 февраля 2018, 17:53

      +++

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