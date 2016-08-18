Все трансферы Германии. Полная таблица

Бавария

Пришли: п. Санчес (Бенфика, Португалия), з. Хуммельс (Боруссия Д)

Ушли: п. Роде (Боруссия Д), з. Таски (Спартак, Россия, из аренды), п. Хейбьерг (Саутгемптон, Англия), з. Бенатиа (Ювентус, Италия), п. Гетце (Боруссия Д)

Боруссия Д

Пришли: н. Дембеле (Ренн, Франция), п. Роде (Бавария), з. Геррейро (Лорьян. Франция), з. Бартра (Барселона, Испания), п. Мор (Нордшелланд, Дания), п. Блащиковски (Фиорентина, Италия, из аренды), п. Бандаловски (Мюнхен 1860, из аренды), п. Мерино (Осасуна, Испания), п. Гетце (Бавария), н. Шюррле (Вольфсбург)

Ушли: п. Мхитарян (Манчестер Юнайтед, Англия), п. Гюндоган (Манчестер Сити, Англия), з. Хуммельс (Бавария), п. Блащиковски (Вольфсбург)

Байер

Пришли: н. Фолланд (Хоффенхайм), п. Баумгартлингер (Майнц), п. Мефферт (Карлсруэ), в. Озкан, з. Да Коста (оба – Ингольштадт), н. Похьянпало (Фортуна, из аренды), з. Драгович (Динамо Киев, Украина)

Ушли: п. Крамер (Боруссия М), п. Мефферт (Фрайбург), в. Крешич, в. Йелдел, з. Бениш (все – свободные агенты), з. Пападопулос (РБ Зальцбург, в аренду)

Боруссия М

Пришли: п. Крамер (Байер), з. Вестергор (Вердер), п. Бенес (Жилина, Словения), з. Дукур (ПСЖ, Франция), п. Штробль (Хоффенхайм), н. Дрмич (Гамбург, из аренды)

Ушли: п. Джака (Арсенал, Англия), з. Брауверс (Рода, Голландия), н. Хргота (Айнтрахт), п. Нордвейт (Вест Хэм, Англия), з. Хинтерегер (Зальцбург, из аренды), з. Штранцль (завершил карьеру)

Шальке

Пришли: н. Эмболо (Базель, Швейцария), п. Лейпертц (Хайденхайм), з. Налдо (Вольфсбург), з. Айхан (Айнтрахт, из аренды), в. Велленройтер (Мальорка, Испания, из аренды), н. Авдияй (Штурм, Австрия, из аренды), з. Баба (Челси, Англия, в аренду), п. Стамбули (ПСЖ, Франция), з. Коке (Севилья, Испания), п. Бенталеб (Тоттенхэм, в аренду), п. Коноплянка (Севилья, Испания, в аренду)

Ушли: п. Клеменс (Майнц), п. Лейперц (Ингольштадт), п. Хогер (Кельн), з. Фридрих (Аугсбург), з. Нойштедтер (Фенербахче), з. Матип (Ливерпуль), п. Бельханда (Динамо Киев, Украина, из аренды), п. Хойберг (Бавария, из аренды)

Майнц

Пришли: н. Кордоба (Гранада, Испания), п. Холтманн (Айнтрахт Брауншвейг), в. Лоссль (Генгам, Франция), п. Хосе Родригес (Галатасарай, Турция), п. Клеменс (Шальке), з. Зимлинг (Франкфурт, из аренды), п. Бистер (Мюнхен 1860, из аренды)

Ушли: в. Кариус (Ливерпуль, Англия), п. Баумгартлингер (Байер), п. Моритц (Кайзенслаутерн), з. Серено (свободный агент), п. Сото (Кальдас, Колумбия)

Герта

Пришли: н. Ибишевич (Штутгарт), п. Хосогаи (Бурсаспор, Турция), п. Дуда (Легия, Польша), п. Эссвейн (Аугсбург)

Ушли: з. ван ден Берг (Хетафе, Испания), в. Бурчерт (Гройтер Фюрт), в. Герсбек (Оснабрюк, в аренду), п. Бееренс (Рединг), з. Хосогаи (Штутгарт)

Вольфсбург

Пришли: п. Герхардт (Кельн), з. Брума (ПСВ, Голландия), п. Брекало (Динамо Загреб, Хорватия), п. Гилавоги (Атлетико, Испания, выкуп контракта), п. Дидави (Штутгарт), н. Завада (Твенте, Голландия, из аренды), п. Блащиковски (Боруссия Д), н. Гомес (Фиорентина, Италия), з. Вольшейд (Сток Сити, Англия, в аренду),

Ушли: з. Фелипе (Чавес, Португалия), з. Налдо (Шальке), н. Шюррле (Боруссия Д), н. Крузе (Вердер), н. Дост (Спортинг, Португалия), з. Данте (Ницца, Франция)

Кельн

Пришли: п. Хогер (Шальке), п. Рауш (Дармштадт), н. Руднев (Гамбург), п. Гирасси (Лилль, Франция)

Ушли: п. Герхардт (Вольфсбург), п. Вогт (Хоффенхайм), з. Швенто (Славия, Чехия), н. Хозинер (Ренн, Франция, из аренды)

Гамбург

Пришли: н. Вуд (Юнион Берлин), н. Валдшмидт (Айнтрахт), п. Ферати (Штутгарт), в. Матения (Дармштадт), п. Штибер (Нюрнберг, из аренды), п. Демирбай (Фортуна, из аренды), п. Халилович (Барселона, Испания), п. Костич (Штутгарт), п. Сантос (Атлетико Минейро, Бразилия)

Ушли: в. Дробны (Вердер), н. Олич, п. Качар, п. Иличевич (все – свободные агенты), н. Руднев (Кельн), п. Ферати (Фортуна, в аренду), н. Дрмич (Боруссия М, из аренды)

Ингольштадт

Пришли: п. Лейперц (Шальке), в. Хансен (Ден Хааг, Голландия), п. Киттель (Айнтрахт), з. Тиссеран (Монако, Франция), п. Хадергионай (Янг Бойз, Швейцария)

Ушли: з. Хубнер (Хоффенхайм), з. Да Коста, в. Озкан (оба – Байер), н. Качунга (Хаддерсфилд, Англия, в аренду), п. Бауэр (Вердер)

Аугсбург

Пришли: н. Финнбогассон (Реал Сосьедад, Испания), п. Усами (Гамба Осака, Япония), з. Фридрих (Шальке), з. Тайгль (РБ Лейпциг), в. Люте (Бохум), н. Матавж (Дженоа, Италия, из аренды), з. Хинтерегер (Зальцбург, Австрия), п. Шмид (Хоффенхайм)

Ушли: н. Мольдерс (Мюнхен 1860), н. Джурдич (Партизан, Сербия), в. Маннингер, п. Троховски (оба – свободные агенты), з. Клаван (Ливерпуль, Англия), п. Хонг (Саннинг, Китай)

Вердер

Пришли: п. Кайнц, п. Петсос (оба – Рапид, Австрия), з. Калдирола (Дармштадт, из аренды), п. Эйлерс (Динамо Дрезден), н. Ти (Санкт-Паули), в. Дробны (Гамбург), п. Хайрович (Эйбар, Испания, из аренды), з. Мойсандер (Сампдория, Италия), н. Крузе (Вольфсбург), п. Гнабри (Арсенал, Англия)

Ушли: з. Вестергор (Боруссия М), п. Кроос (Юнион Берлин), в. Треммель (Суонси, Англия, из аренды), з. Джилободжи (Челси, Англия, из аренды), н. Уджа (Ляонинг, Китай)

Дармштадт

Пришли: з. Хен (Фрайбург), в. Фернандес (Падерборн), в. Эссер (Штурм, Австрия)

Ушли: н. Вагнер (Хоффенхайм), в. Матения (Гамбург), п. Рауш (Кельн), п. Кемпе (Нюрнберг), з. Калдирола (Вердер, из аренды)

Хоффенхайм

Пришли: н. Крамарич (Лестер, Англия), п. Рупп (Штутгарт), н. Вагнер (Дармштадт), п. Вогт (Кельн), з. Хубнер (Ингольштадт), в. Кобарт (Цюрих, Швейцария), п. Терраззино (Бохум), н. Салаи (Ганновер, из аренды)

Ушли: н. Фолланд (Байер), п. Хаберер (Фрайбург), н. Жоэлинтон (Рапид, Австрия), в. Граль (Штутгарт), н. Кураньи (свободный агент), п. Штробль (Боруссия М)

Айнтрахт

Пришли: з. Тавата (Маккаби Хайфа, Израиль), н. Ребич (Фиорентина, Италия, в аренду), н. Блум (Нюрнберг), н. Хргота (Боруссия М), п. Маскарель (Реал Мадрид, Испания)

Ушли: з. Самбрано (Рубин, Россия), н. Валдшмидт (Гамбург), з. Игнжовски (Фрайбург), п. Киттель (Ингольштадт), з. Айхан (Шальке, из аренды)

Фрайбург

Пришли: з.Сойнку (Алтинорду, Турция), п. Хаберер (Хоффенхайм), п. Булут (Бохум), з. Гулде (Карлсруэ), п. Дефферт (Байер), з. Игнжовски (Айнтрахт)

Ушли: з. Жульен (Тулуза, Франция), з. Митрович (Гент, Бельгия), Хен (Дармштадт), н. Кайнденст (Хайденхайм), з. Хеденстадт (Санкт-Паули), в. Фахри (Элверсберг), п. Хингерль (Бавария)

РБ Лейпциг

Пришли: п. Кейта, з. Шмитц (все – Зальцбург, Австрия), н. Вернер (Штутгарт), в. Мюллер (Кайзенслаутерн), п. Калмар (Франкфурт, из аренды), н. Дамари (Зальцбург, из аренды), п. Бурк (Ноттингем, Англия), з. Пападопулос (Байер, в аренду)

Ушли: п. Херландер (свободный агент), з. Тайгль (Аугсбург)