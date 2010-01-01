Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сеница - турнирная таблица

Сеница
Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
Валенсия
2
Суонси
3
Кубань (ЛФЛ)
4
Санкт-Галлен
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
12
7
5
13
6
2
2
2
6
4
2
8
6
1
3
2
7
7
0
6
6
2
0
4
6
13
-7
6
Группа B
1
Лудогорец
2
Черноморец
3
ПСВ
4
Динамо Загреб
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
11
2
9
16
6
3
1
2
6
6
0
10
6
2
1
3
4
5
-1
7
6
0
1
5
3
11
-8
1
Группа C
1
Зальцбург
2
Эсбьерг
3
Эльфсборг
4
Стандард
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
15
3
12
18
6
4
0
2
8
8
0
12
6
1
1
4
5
10
-5
4
6
0
1
5
6
13
-7
1
Группа D
1
Рубин
2
Зюлте-Варегем
3
Марибор
4
Уиган Атлетик
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
14
4
10
14
6
2
1
3
4
10
-6
7
6
2
1
3
9
12
-3
7
6
1
2
3
6
7
-1
5
Группа E
1
Фиорентина
2
Днепр
3
Пасуш де Феррейра
4
Пандурий
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
12
3
9
16
6
4
0
2
11
5
6
12
6
0
3
3
1
8
-7
3
6
0
2
4
3
11
-8
2
Группа F
1
Айнтрахт
2
Маккаби
3
АПОЭЛ
4
Бордо
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
13
4
9
15
6
3
2
1
7
5
2
11
6
1
2
3
3
8
-5
5
6
1
0
5
4
10
-6
3
Группа G
1
Генк
2
Динамо К
3
Рапид
4
Тун
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
10
5
5
14
6
3
1
2
11
7
4
10
6
1
3
2
8
10
-2
6
6
1
0
5
3
10
-7
3
Группа H
1
Севилья
2
Слован
3
Фрайбург
4
Эшторил
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
9
4
5
12
6
2
3
1
9
8
1
9
6
1
3
2
5
8
-3
6
6
0
3
3
5
8
-3
3
Группа I
1
Лион
2
Бетис
3
Витория Гимараеш
4
Риека
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
6
3
3
12
6
2
3
1
3
2
1
9
6
1
2
3
6
5
1
5
6
0
4
2
2
7
-5
4
Группа J
1
Трабзонспор
2
Лацио
3
Аполлон
4
Легия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
13
6
7
14
6
3
3
0
8
4
4
12
6
1
1
4
5
10
-5
4
6
1
0
5
2
8
-6
3
Группа K
1
Тоттенхэм
2
Анжи
3
Шериф
4
Тромсе
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
15
2
13
18
6
2
2
2
4
7
-3
8
6
1
3
2
5
6
-1
6
6
0
1
5
1
10
-9
1
Группа L
1
АЗ Алкмаар
2
ПАОК
3
Маккаби Х
4
Шахтер Караганда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
8
4
4
12
6
3
3
0
10
6
4
12
6
1
2
3
6
9
-3
5
6
0
2
4
5
10
-5
2
Команда
1
Санкт-Галлен
2
Валенсия
3
Кубань (ЛФЛ)
4
Суонси
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
3
2
6
3
1
1
1
6
5
1
4
3
1
1
1
5
3
2
4
3
1
1
1
2
2
0
4
Группа 1
1
Лудогорец
2
ПСВ
3
Черноморец
4
Динамо Загреб
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
1
5
7
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
1
0
2
2
4
-2
3
3
0
1
2
2
4
-2
1
Группа 2
1
Зальцбург
2
Эсбьерг
3
Эльфсборг
4
Стандард
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
2
0
1
4
3
1
6
3
0
1
2
2
4
-2
1
3
0
0
3
3
8
-5
0
Группа 3
1
Рубин
2
Уиган Атлетик
3
Марибор
4
Зюлте-Варегем
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
1
5
7
3
1
1
1
5
4
1
4
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
1
2
1
5
-4
1
Группа 4
1
Фиорентина
2
Днепр
3
Пасуш де Феррейра
4
Пандурий
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
1
7
9
3
2
0
1
7
3
4
6
3
0
2
1
1
3
-2
2
3
0
1
2
1
3
-2
1
Группа 5
1
Айнтрахт
2
Маккаби
3
АПОЭЛ
4
Бордо
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
0
7
9
3
2
1
0
5
2
3
7
3
1
1
1
2
4
-2
4
3
1
0
2
3
4
-1
3
Группа 6
1
Генк
2
Динамо К
3
Рапид
4
Тун
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
3
3
7
3
2
0
1
6
2
4
6
3
1
2
0
6
5
1
5
3
1
0
2
1
3
-2
3
Группа 7
1
Севилья
2
Слован
3
Фрайбург
4
Эшторил
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
1
1
4
4
0
4
3
0
2
1
3
5
-2
2
3
0
1
2
2
4
-2
1
Группа 8
1
Лион
2
Бетис
3
Витория Гимараеш
4
Риека
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
3
1
2
7
3
1
2
0
1
0
1
5
3
1
0
2
5
3
2
3
3
0
3
0
2
2
0
3
Группа 9
1
Лацио
2
Трабзонспор
3
Аполлон
4
Легия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
3
1
2
7
3
2
1
0
9
5
4
7
3
0
1
2
1
4
-3
1
3
0
0
3
0
5
-5
0
Группа 10
1
Тоттенхэм
2
Анжи
3
Шериф
4
Тромсе
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
2
7
9
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
1
1
1
2
2
0
4
3
0
1
2
1
4
-3
1
Группа 11
1
АЗ Алкмаар
2
ПАОК
3
Маккаби Х
4
Шахтер Караганда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
1
0
7
5
2
7
3
1
1
1
2
2
0
4
3
0
2
1
3
5
-2
2
Команда
1
Валенсия
2
Суонси
3
Кубань (ЛФЛ)
4
Санкт-Галлен
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
2
4
9
3
1
1
1
4
2
2
4
3
0
2
1
2
4
-2
2
3
0
0
3
1
10
-9
0
Группа 1
1
Лудогорец
2
Черноморец
3
ПСВ
4
Динамо Загреб
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
1
0
4
2
2
7
3
1
1
1
2
2
0
4
3
0
0
3
1
7
-6
0
Группа 2
1
Зальцбург
2
Эсбьерг
3
Эльфсборг
4
Стандард
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
2
4
9
3
2
0
1
4
5
-1
6
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
0
1
2
3
5
-2
1
Группа 3
1
Рубин
2
Зюлте-Варегем
3
Марибор
4
Уиган Атлетик
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
3
5
7
3
2
0
1
3
5
-2
6
3
1
1
1
5
5
0
4
3
0
1
2
1
3
-2
1
Группа 4
1
Фиорентина
2
Днепр
3
Пандурий
4
Пасуш де Феррейра
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
2
2
7
3
2
0
1
4
2
2
6
3
0
1
2
2
8
-6
1
3
0
1
2
0
5
-5
1
Группа 5
1
Айнтрахт
2
Маккаби
3
АПОЭЛ
4
Бордо
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
4
2
6
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
0
1
2
1
4
-3
1
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 6
1
Генк
2
Динамо К
3
Рапид
4
Тун
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
2
2
7
3
1
1
1
5
5
0
4
3
0
1
2
2
5
-3
1
3
0
0
3
2
7
-5
0
Группа 7
1
Севилья
2
Слован
3
Фрайбург
4
Эшторил
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
2
3
7
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
0
2
1
3
4
-1
2
Группа 8
1
Лион
2
Бетис
3
Витория Гимараеш
4
Риека
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
2
2
0
4
3
0
2
1
1
2
-1
2
3
0
1
2
0
5
-5
1
Группа 9
1
Трабзонспор
2
Лацио
3
Аполлон
4
Легия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
1
2
0
5
3
2
5
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
1
0
2
2
3
-1
3
Группа 10
1
Тоттенхэм
2
Анжи
3
Шериф
4
Тромсе
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
0
6
9
3
1
1
1
2
4
-2
4
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
0
3
0
6
-6
0
Группа 11
1
АЗ Алкмаар
2
ПАОК
3
Маккаби Х
4
Шахтер Караганда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
2
0
3
1
2
5
3
0
1
2
4
7
-3
1
3
0
0
3
2
5
-3
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
1
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
3
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
3
Реакция Хабиба на уход Роналду из сборной Португалии
10:46
1
Геркус вынес вердикт тренеру РПЛ: «Я бы менял уже его»
10:34
5
Губерниев посоветовал «Локомотиву» нового тренера: «С ним команда поборется за золото на следующий сезон»
09:59
9
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
10
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
2
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
8
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+