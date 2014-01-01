Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РоПС - турнирная таблица

Рованиеми
Финляндия. Вейккауслига
Новости Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
Севилья
2
АПОЭЛ
3
Карабах
4
Дюделанж
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
14
3
11
15
6
3
1
2
10
8
2
10
6
1
2
3
8
11
-3
5
6
1
1
4
8
18
-10
4
Группа B
1
Мальме
2
Копенгаген
3
Динамо К
4
Лугано
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
8
6
2
11
6
2
3
1
5
4
1
9
6
1
4
1
7
7
0
7
6
0
3
3
2
5
-3
3
Группа C
1
Базель
2
Хетафе
3
Краснодар
4
Трабзонспор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
12
4
8
13
6
4
0
2
8
4
4
12
6
3
0
3
7
11
-4
9
6
0
1
5
3
11
-8
1
Группа D
1
ЛАСК
2
Спортинг
3
ПСВ
4
Русенборг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
11
4
7
13
6
4
0
2
11
7
4
12
6
2
2
2
9
12
-3
8
6
0
1
5
3
11
-8
1
Группа E
1
Селтик
2
ЧФР Клуж
3
Лацио
4
Ренн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
10
6
4
13
6
4
0
2
6
4
2
12
6
2
0
4
6
9
-3
6
6
1
1
4
5
8
-3
4
Группа F
1
Арсенал
2
Айнтрахт
3
Стандард
4
Витория Гимараеш
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
14
7
7
11
6
3
0
3
8
10
-2
9
6
2
2
2
8
10
-2
8
6
1
2
3
7
10
-3
5
Группа G
1
Порту
2
Рейнджерс
3
Янг Бойз
4
Фейеноорд
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
1
2
8
9
-1
10
6
2
3
1
8
6
2
9
6
2
2
2
8
7
1
8
6
1
2
3
7
9
-2
5
Группа H
1
Эспаньол
2
Лудогорец
3
Ференцварош
4
ЦСКА
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
12
4
8
11
6
2
2
2
10
10
0
8
6
1
4
1
5
7
-2
7
6
1
2
3
3
9
-6
5
Группа I
1
Гент
2
Вольфсбург
3
Сент-Этьен
4
Александрия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
11
7
4
12
6
3
2
1
9
7
2
11
6
0
4
2
6
8
-2
4
6
0
3
3
6
10
-4
3
Группа J
1
Истанбул Башакшехир
2
Рома
3
Боруссия М
4
Вольфсберг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
1
2
7
9
-2
10
6
2
3
1
12
6
6
9
6
2
2
2
6
9
-3
8
6
1
2
3
7
8
-1
5
Группа K
1
Брага
2
Вулверхэмптон
3
Слован
4
Бешикташ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
15
9
6
14
6
4
1
1
11
5
6
13
6
1
1
4
10
13
-3
4
6
1
0
5
6
15
-9
3
Группа L
1
Манчестер Юнайтед
2
АЗ Алкмаар
3
Партизан
4
Астана
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
10
2
8
13
6
2
3
1
15
8
7
9
6
2
2
2
10
10
0
8
6
1
0
5
4
19
-15
3
Команда
1
Севилья
2
АПОЭЛ
3
Карабах
4
Дюделанж
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
0
6
9
3
2
0
1
6
5
1
6
3
0
2
1
3
6
-3
2
3
0
0
3
3
11
-8
0
Группа 1
1
Мальме
2
Динамо К
3
Копенгаген
4
Лугано
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
5
2
7
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
2
2
0
4
3
0
2
1
0
1
-1
2
Группа 2
1
Базель
2
Краснодар
3
Хетафе
4
Трабзонспор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
1
8
9
3
2
0
1
5
3
2
6
3
2
0
1
4
1
3
6
3
0
1
2
2
5
-3
1
Группа 3
1
ЛАСК
2
Спортинг
3
ПСВ
4
Русенборг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
1
7
9
3
3
0
0
7
1
6
9
3
1
2
0
4
3
1
5
3
0
0
3
2
8
-6
0
Группа 4
1
Селтик
2
ЧФР Клуж
3
Лацио
4
Ренн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
2
5
9
3
3
0
0
5
1
4
9
3
2
0
1
4
3
1
6
3
1
1
1
3
2
1
4
Группа 5
1
Стандард
2
Арсенал
3
Айнтрахт
4
Витория Гимараеш
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
3
3
7
3
2
0
1
8
4
4
6
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
2
1
2
3
-1
2
Группа 6
1
Порту
2
Рейнджерс
3
Янг Бойз
4
Фейеноорд
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
4
2
7
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
0
1
5
3
2
6
3
1
2
0
5
3
2
5
Группа 7
1
Лудогорец
2
Эспаньол
3
Ференцварош
4
ЦСКА
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
6
3
3
4
3
1
1
1
7
2
5
4
3
0
2
1
2
5
-3
2
3
0
1
2
1
4
-3
1
Группа 8
1
Гент
2
Вольфсбург
3
Сент-Этьен
4
Александрия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
5
2
7
3
2
0
1
5
4
1
6
3
0
3
0
2
2
0
3
3
0
2
1
3
4
-1
2
Группа 9
1
Рома
2
Истанбул Башакшехир
3
Боруссия М
4
Вольфсберг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
7
3
4
5
3
1
1
1
2
4
-2
4
3
1
0
2
3
7
-4
3
3
0
1
2
1
5
-4
1
Группа 10
1
Вулверхэмптон
2
Брага
3
Бешикташ
4
Слован
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
1
4
6
3
1
2
0
8
6
2
5
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
1
0
2
7
8
-1
3
Группа 11
1
Манчестер Юнайтед
2
АЗ Алкмаар
3
Партизан
4
Астана
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
0
8
9
3
1
2
0
8
2
6
5
3
1
1
1
6
4
2
4
3
1
0
2
3
8
-5
3
Команда
1
Севилья
2
АПОЭЛ
3
Дюделанж
4
Карабах
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
8
3
5
6
3
1
1
1
4
3
1
4
3
1
1
1
5
7
-2
4
3
1
0
2
5
5
0
3
Группа 1
1
Копенгаген
2
Мальме
3
Динамо К
4
Лугано
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
1
1
0
4
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
1
2
2
4
-2
1
Группа 2
1
Хетафе
2
Базель
3
Краснодар
4
Трабзонспор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
3
1
6
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
2
8
-6
3
3
0
0
3
1
6
-5
0
Группа 3
1
ЛАСК
2
ПСВ
3
Спортинг
4
Русенборг
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
5
9
-4
3
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
0
1
2
1
3
-2
1
Группа 4
1
Селтик
2
ЧФР Клуж
3
Лацио
4
Ренн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
1
3
-2
3
3
0
0
3
2
6
-4
0
3
0
0
3
2
6
-4
0
Группа 5
1
Айнтрахт
2
Арсенал
3
Витория Гимараеш
4
Стандард
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
3
1
6
3
1
2
0
6
3
3
5
3
1
0
2
5
7
-2
3
3
0
1
2
2
7
-5
1
Группа 6
1
Порту
2
Рейнджерс
3
Янг Бойз
4
Фейеноорд
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
0
2
2
5
-3
3
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
0
3
2
6
-4
0
Группа 7
1
Эспаньол
2
Ференцварош
3
Лудогорец
4
ЦСКА
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
2
3
7
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
4
7
-3
4
3
1
1
1
2
5
-3
4
Группа 8
1
Вольфсбург
2
Гент
3
Александрия
4
Сент-Этьен
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
2
0
4
2
2
5
3
0
1
2
3
6
-3
1
3
0
1
2
4
6
-2
1
Группа 9
1
Истанбул Башакшехир
2
Боруссия М
3
Вольфсберг
4
Рома
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
5
0
6
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
6
3
3
4
3
1
1
1
5
3
2
4
Группа 10
1
Брага
2
Вулверхэмптон
3
Слован
4
Бешикташ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
3
4
9
3
2
1
0
6
4
2
7
3
0
1
2
3
5
-2
1
3
0
0
3
3
11
-8
0
Группа 11
1
АЗ Алкмаар
2
Манчестер Юнайтед
3
Партизан
4
Астана
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
7
6
1
4
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
4
6
-2
4
3
0
0
3
1
11
-10
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Президент ФИФА Инфантино принял решение по расширению ЧМ с 48 до 64 команд
09:35
1
«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
08:52
Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
08:16
4
Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
00:47
Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
00:35
Слуцкий назвал самую большую ошибку в карьере
00:29
3
Прощальная речь Галактионова, уволенного из «Локомотива»
Вчера, 23:55
2
Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
Вчера, 23:39
5
«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
Вчера, 23:31
7
«Позор!»: фаны «Локо» – после поражения от «Рубина» и падения в зону вылета
Вчера, 23:12
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+