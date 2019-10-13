-
13.10.2019 19:04Португальцы спокойны перед игрой с Украиной. Они уверены в силе своей команды и не сомневаются, что «селесао» сумеет выиграть в Киеве. Футбол. Матч Украина – Португалия отбор к Евро 2020 .14 октября 2019 года
-
-
22.07.2019 17:32Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. На этой стадии «быки» сыграют с «Порту». Первый матч противостояния пройдет 6 или 7 августа в России, ответная игра состоится 13 августа в Португалии.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-