Хромой чемпион

Почему Португалия не заслужила победу, но почему так будет лучше для всех.

Каков чемпионат, таков и чемпион

После финального свистка, прозвучавшего над Стад де Франс, в душе осталась лишь пустота. Нет, не такого финала ожидали болельщики по всему миру. В этот воскресный вечер радовались лишь 11 миллионов португальцев да армия поклонников Криштиану Роналду. У остальной части населения нашей планеты на лицах застыл немой вопрос: «Что это было?».

Давайте посмотрим правде в глаза – Португалия не заслужила звание чемпиона Европы. По крайней мере, в этом году. Да, команда Сантуша является крепким середняком, который может дать бой любой команде. Но этого недостаточно, чтобы носить звание лучшей команды континента. Закончив в основное время 6 матчей из 7 (в том числе и финальный) вничью, португальцы не показали сколько-нибудь яркой и запоминающийся игры. Чемпион – когда слышишь это слово, в голове сразу возникает образ сильной, яркой, благородной команды. Однако, бросив взгляд на выступление Португалии на прошедшем чемпионате, что мы увидим? Оскорбление, брошенное капитаном в сторону сборной Исландии, его же истеричное поведение с журналистом, в конце концов – откровенная симуляция одного из игроков сборной в финальном матче. Достойна ли ТАКАЯ команда победы?

И всё же…

Несмотря на всё это, победа Португалии на этом чемпионате оказалась лучшим итогом из всех. Во-первых, Роналду выстрадал этот титул. Можно любить его или люто ненавидеть, но нельзя отрицать тот факт, что португалец грыз землю, чтобы получить долгожданный трофей. А за его подсказки партнерам, экспрессивные жесты у бровки на последних минутах матча, когда он, кажется, затмил главного тренера сборной, можно на многое закрыть глаза.

Во-вторых, это пойдет на пользу Гризманну. Каким бы талантливым не был игрок, нельзя возносить его на пьедестал почета. Проигрыш в финале домашнего чемпионата не только отрезвит растущую звезду мирового футбола, но и зарядит его злостью и энергией для новых свершений.

И, наконец, такой результат наглядно показал несостоятельность новой системы проведения турнира. Быть может, европейские футбольные чиновники задумаются о возвращении к старой, привычной для всех системе. Благо, время еще есть.

Круг замкнулся

Двенадцать лет назад Роналду покидал поле в слезах. Досадное поражение в финале домашнего Чемпионата Европы от греков оставило глубокий след в душе юного португальца, но в то же время зародило в нём желание доказать, что он лучший. Все эти годы, день за днём, он целенаправленно шёл к своей цели, собирая по пути многочисленные клубные и индивидуальные награды. Цель у Криштиану была одна – завоевать трофей со своей национальной командой. Вчера он осуществил свою мечту. Вчера слёзы разочарования превратились в слёзы счастья. Круг замкнулся.