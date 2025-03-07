Пьянич двумя словами охарактеризовал русских людей

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, какое впечатление произвели на него жители России.

– Какими ты нашeл россиян?

– Наверное, прозвучу банально, но в первое время русские кажутся холодными, а после знакомства они раскрываются. Добрые и весeлые люди. Надеюсь, что приобрету здесь друзей и узнаю русских побольше.