Пьянич двумя словами охарактеризовал русских людей

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич рассказал, какое впечатление произвели на него жители России.
– Какими ты нашeл россиян?
– Наверное, прозвучу банально, но в первое время русские кажутся холодными, а после знакомства они раскрываются. Добрые и весeлые люди. Надеюсь, что приобрету здесь друзей и узнаю русских побольше.
- 34-летний Пьянич в этом сезоне провел 12 матчей за ЦСКА, отдал 1 голевую передачу.
- Он перешел в московский клуб 26 сентября прошлого года на правах свободного агента.
Источник: «Чемпионат»