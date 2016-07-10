Кто первый?

Вечером 10 июля состоится наверное самый важный и самый долгожданный матч года. На газон «Стад-де-Франс» выйдут лучшие команды этого чемпионата – Франция и Португалия. Как и любой финал эта встреча насыщена звездами и отличается от других своим накалом. Главным арбитром на этот матч назначен анличанин Марк Клатенбург.

Насколько принципиальна эта встреча?

Настолько, что возможно сегодня мы узнаем будущего обладателя Золотого Мяча, ведь и Криштиану, и Гризманн демонстрируют в этом сезоне впечатляющую игру. Настолько, что вся Португалия жаждет мести за полуфинал ЕВРО-1984. Настолько, что при своих стенах «Трехцветные» не просто хотят выиграть, а даже унизить принципиального соперника. Настолько, что Антуан Гризманн попытается отквитаться с португальцами из «Реала» за проигранный месяц с лишним тому назад финал Лиги Чемпионов. Настолько, что это самый важный матч в карьере как у игроков, тренеров, так и у самого Марка Клатенбурга.

Как команды провели турнир?

Португалия

По ходу турнира претензии к Португалии были, и были вполне себе обоснованные. Команда не отличалась красивой игрой, техникой и потрясающим взаимодействием, не смотря на то что все это и составляет ту сборную Португалию, которую мы привыкли видеть. На этом ЕВРО результат команды зависел прежде всего от личных умений футболситов. Не смотря на это затерялся среди остальных 10 игроков в краснй форме и лидер мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Эти три гола, два из которых были забиты в ворота 40 летнего вратаря – не уровень Криштиану.

Как видно, сказалось это и на результате всей сборной. В итоге неутешительное третье место с тремя ничьями.

В плей-офф Португалия лучше играть не стала и что в матче с Польшей, и что в матче с Хорватией своей игры не показала.

Зато совсем другую команду мы увидели в матче с Уэльсом. Мы увидели Португалию, которая бегает, которая творит и забивает. Поэтому по истечению полутора часов на табло горели закономерные 2-0 в пользу КриРо и Ко.

Франция

В группе французы тоже сыграли не так, как ожидали их болельщики, несмотря на 7 набранных очков и уверенное первое место. В первых матчах с Албанией и Румынией сказалось отсутствие опыта официальных матчей за 2 года. Видно, что после стартового свистка на «Трехцветных» обрушивалось огромное давление, с которым они справлялись только в самых концовках матчей. Со швейцарцами же подопечные Дидье Дешама скатали «нули», хотя и те, и те имели опасные моменты.

Осадок той неуверенной игры с аутсайдерами мы увидели еще и в первом тайме матча с ирландцами, но там впротивовес была и вторая половина, которая стала лучшей на всем турнире.

Далее на пути хозяев были главные герои чемпионата – исландцы. Эта игра не отличалась от других борьбой, интригой, но была одним из главных плюсов всей новой системы: довольны были все. Счет 5-2 сам по себе говорит о том, кто был хозяином встречи, но никто из исландцев, думаю, не остался разочарованным.

В полуфинале «Трехцветные» победили принципиального соперника – Германию, тем самым отомстив за поражение в 1/4 на ЧМ-2014.

Сейчас подопечные Дидье Дешама вышли на пик своей игры и наверняка костьми лягут, но не уступят португальцам.

Ориентировочные составы

Все возможные дисквалификации прошли, игроки подлечились, и, я уверен, что завтра мы увидим оптимальные составы. Есть вопросы по центру Франции, потому что на протяжении турнира в составе все еще мы видели ротацию в этой зоне, а также после уверенной игры пары Косьелни-Юмтити может не хватить места и центрбэку «Севильи» Адилю Рами.

ПOPTУГAЛИЯ: Pуи Пaтpиcиу – Ceдpик, Фoнтe, Пeпe, Геppeйpo – Cилвa, Дaнилo Пepeйpa – Жoao Mapиo, Peнaтo Caнчec – Poнaлду, Haни.

ФPAHЦИЯ: Льopиc – Caнья, Koсьельни, Рами, Эвpa – Maтьюди, Пoгбa, Cиccoкo – Пaйe, Жиpу, Гpизмaнн.

Прогноз

Букмекеры уверены в победе сборной Франции, а также предвещают то, что этот матч из-за своей важности вряд ли будет супер-результативным. Наш блог надеется на более открытую игру, в которой игроки команд смогут проявить свои сильные качества, ведь серия пенальти – слишком скучный и заезжанный вариант.

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