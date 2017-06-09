Почему сборная России дойдет до финала Кубка Конфедераций

Начнем с того,что сборная России никому ничего не должна...Всем читать до конца,там есть интересные факты :3

ПЕРВАЯ ПРИЧИНА

Это ты...

Ну а если серьезно,то это престиж данного турнира в мире.Точнее его отсутствие.Кубок конфедераций совершенно необязательный турнир.По этой причине ведущие сборные мира привозят свои далеко не основные составы (Как Германия).Сам турнир организуется,скорее,для проверки качества стадионов и выявление проблем перед главным событием-Чемпионатом Мира.

ВТОРАЯ ПРИЧИНА

Нет,не все твои мечты...

Вторая причина-это родные стены.Намного приятнее играть у себя дома,тем более с такой армией фанатов за спиной.Огромная ответственность должна прибавить сил нашей сборной и стать тем самым 12-ым игроком на поле.Как жаль,что не будет Аршавина и Широкова :сс Огромная армия фанатов повалит на стадионы и сборная России просто обязана показать хороший результат!

ТРЕТЬЯ ПРИЧИНА

Вполне играбельные соперники.С каждым из них наша сборная способна конкурировать.Напомню сборные,которые примут участие в данном событии.Начну со сборной Германии,которая приехала в статусе Чемпиона Мира 2014 (Победив в доп.время сборную Аргентины 1-0) .К сожалению из той сборной к нам приедут всего 2 игрока,но это огромный плюс для нашей сборной.Второй сборной стала Австралия,победив на домашнем Кубке Азии в 2015 году (В финале была повержена сборная Южной Кореи 2-1).Вполне проходимый соперник,не особо сильная сборная из не особо сильного региона (Опасные игроки– 37-илетний Тим Кэхилл и Мэттью Леки).Чили попали на КК после победы в Кубке Америки 2015.Довольно сильная сборная,надеюсь,что мы с Чилийцами не встретимся в полуфинале,но если вдруг,то шансы,как бы глупо не звучало,равны.Сборная Мексики узнала о том,что поедет смотреть на медведей после стыкового матча со сборной США,где такосы одержали победу со счетом 3-2.Довольно крепкая сборная,первая с которой придется сразиться сборной России на турнире.У данной сборной не самый сильный состав,хоть большинство игроков играет в тер-2 командах Европы (За исключением Порту).Чуть-чуть веры в себя и мы спокойно можем одержать победу (Опасные игроки-Эктор Морено,Джовани Дос Сантос,Эктор Эррера,Хавьер Эрнандес).Далее у нас сборная Новой Зеландии,которая в серии пенальти Кубка Наций ОФК 2016,благодаря удару Марко Рохоса одержала победу и получила путевку на КК 2017 в России.Соперник,прямо скажем,для нас не ровня.Мы просто обязаны побеждать в данной противостоянии,причем крупно.Весь состав сборной из игроков тер-4 команд,всего 2 игрока играют в клубах с приличным уровнем-это Сэм Бразертон (Сандерленд) и Билл Туилома (Марсель).Вот и подошли мы к главному фавориту нашей группы-сборной Португалии.А заодно и главный фаворит всего турнира.Мало кто верил,что Португальцы выиграют ЧЕ 2016,но Эдер в доп.время принес победу.Нашей сборной придется очень постараться,чтобы добиться победы,но в родных стенах все вполне возможно!Камерун перед стартом Кубка африканских наций 2017 был далеко не главным фаворитом турнира,однако,в финале переиграл сборную Египта со счетом 2-1.Будем реалистами,врятли Камерун выйдет из группы,но если это произойдет,то паниковать нам особо не стоит.Львы-на порядок ниже нас уровнем и врятле смогут составить конкуренцию в полуфинале.

ПРИЧИНА НОМЕР ЧЕТЫРЕ

Боевой состав нашей сборной.На мой взгляд-это лучший состав со времен ЧЕ 2008-ого года.Нет никакого Дзюбы,Кокорина,Мамаева и прочей ереси.Зато есть техничный Смолов,который уже второй сезон показывает очень хорошую игру в чемпионате,боевые : Шишкин,Кудряшов,Газинский,Ерохин,Полоз и Бухаров.Есть мотивированные игроки чемпиона страны : Джикия,неотразимый в этом сезоне Денис Глушаков,Кутепов,Самедов и Дима Комбаров.Есть и очень перспективный молодняк : Миранчук и Головин.И все это под руководством Станислава Черчесова.Впервые мне так сильно нравится состав сборной России!Парни очень настроены на победу,большинство привыкло в борьбе и играют в клубах,привыкших к тому,что они станут чемпионами всеми способами,кроме игры.

ПРИЧИНА НОМЕР ПЯТЬ

Ну хотя бы на домашнем турнире сборная России должна оправдаться за все то,что фанаты терпят почти 10 лет!В общем,пожелаем удачи нашей сборной и будем надеяться,что все наши ожидания оправдаются.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОДАРОЧЕК О КК ОТ МЕНЯ

НАЧНУ С ПРОГНОЗА

В группе А считаю фаворитами сборные Португалии и России (1-ое и 2-ое место соответственно).В группе B я отдаю первое место сборной Чили,а второе сборной Германии.Победителя всего турнира,пожалуй,я дам Португалии,но ближе к плей-офф будет еще одна отдельная статья на эту тему и там увидим.

ВСЯКИЕ ИНТЕРЕСНОСТИ НАПОСЛЕДОК

-Первой сборной,прибывшей в Россию на КК стала сборная Чили 06.06.2017.

-Кубок Конфедераций в России станет восьмым по счету под эгидой FIFA.

-Из восьми кубков трижды победителями выходили хозяева турнира : Мексика в 1999,Франция 2003 и Бразилия 2013.

-Сборная Австралии станет первой за всю историю сборной,которая примет участие в КК,представляя две конфедерации (ОФК и АФК).

-В 1997 году Австралийцы дошли до финала КК,но сказку разрушила машина из Бразилии,заколотив 6 безответных мячей в ворота «соккеруз».

-Из всех участников КК 2017 в России,ранее победителем становилась только сборная Мексики.

-Так же Мексика седьмой раз примет участие в КК. Это самый большой результат среди участников.А во всем мире таким же результатом может похвастаться только Бразилия (Тоже 7)

-Энтони Хадсон (Тренер сборной Новой Зеландии) станет самым молодым тренером в истории турнира КК.На момент старта (Конкретно,матча открытия со сборной России) ему будет всего 36 лет.

-Из всех африканских сборных самым высоким результатом на КК может похвастаться Камерун (Финал в 2003) как думаете,смогут ли они повторить результат в этом сезоне?Ответ в комментарии.

-Самым возрастным игроком турнира станет защитник Мексики и «Атлас»– Рафаэль Маркес.На момент старта кубка ему будет 38 лет!!

-Самым молодым же станет защитник Новой Зеландии Дейн Ингэм. Ему всего 17...В свои 17 он уже будет играть на международном турнире!А чего добился ты?Лежишь на диване?Ставь 5 звезд и + в комментарии,если считаешь,что ты круче.

-Сборная Бразилии больше всех в мире становилась чемпионом КК. Целых 4 раза.

-Больше всех голов забили 2 игрока,по 9 мячей наколотили Роналдиньо из Бразилии и Мексиканец Куаутемок Бланко.

-Первым игроком,сделавшем хет-трик в КК стал Фернандо Торрес,он же является одним из двух игроков,сделавших покер.

-Рональдиньо стал единственным игроком,который получал более одной награды золотого,серебрянного и бронзового мяча.В 1999 он стал обладателем золотого,а в 2005 бронзового мячей.

-Лучший результат по голам за турнир показал Ромарио в 1997 году.Он забил 7 мячей за турнир.

ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ,НАДЕЮСЬ НАША СБОРНАЯ ПОКАЖЕТ ЛУЧШИЙ СВОЙ ФУТБОЛ И УДИВИТ ВЕСЬ МИР!

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!