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21.07.2016 12:00Дерби – одно из самых интересных футбольных событий. За информационным шумом европейских турниров мы пропускаем интересные матчи, которые не увидишь по телевизору. «Бомбардир» рассказывает о четырех дерби, которые еще не стали популярными в России.3
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18.07.2016 09:55Современный футбол уже приучил нас к неожиданностям, за это мы его и любим. Но в последнее время футбольные форс-мажоры приводят нас в те страны, которые раньше не были замечены в беспредельных расправах над фаворитами. Вспоминаем, что происходило в разные годы на ранних стадиях еврокубков.11
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25.03.2016 13:00Большие клубы снова приглядываются к Сербии, теперь им интересен молодой талант «Партизана» Андрия Живкович. «Бомбардир» разбирается, чем этот парень так впечатлил грандов, и как вообще «партизаны» проявляли себя в Европе.1
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