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    Вам тоже дико скучен турнир со «Спартаком» и «Локо»?


    2.5
    Голосов: 2
    Сегодня, 20:55
    Прошлой зимой следили внимательнее.

    Год назад было интересно. Кубок «Матч Премьер» прошел в Катаре с участием «Зенита», «Спартака», «Локомотива» и «Ростова», тогда каждый матч чем-то запоминался, да и в целом хватало неплохих сюжетов.

    Турнир тогда выиграл «Спартак», дважды разгромивший «Зенит» и «Локомотив», была драматичная победа над «Ростовом». «Ростов» и «Локомотив» били послематчевые пенальти. «Зенит» грохнул «Ростов» 5:0. Были и очень красивые голы (например, Глушакова и Миронова).

    Летом турнир проходил по той же схеме, только вместо «Локомотива» и «Зенита» играли ЦСКА и «Краснодар». Тогда матчи проводились в Австрии и вышли скучнее.

    Сейчас организаторы позвали сербский «Партизан», но вряд ли было бы сильно зрелищнее, если бы вместо него был, скажем, «Краснодар». Понятно, что от товарищеского турнира не стоит ждать чего-то особенного, тем более проводится он за месяц до возобновления РПЛ. Но реклама совсем не соответствует тому, что происходит на поле.

    Команды играют сильно смешанными составами. «Спартак» не церемонится вообще – выпускает на каждый из таймов совсем разных игроков. В регламенте ничего про замены не сказано, так что тренеры могут делать все, что захотят. Для них полезно, для болельщиков – совсем нет. Невозможно разглядеть ничего запоминающегося. Интерес к турниру легко потерять.

    Есть неожиданные истории вроде дубля Мирзова или приятные – вроде хорошей игры Мамаева (гол плюс пас). А есть грустные – все три российских клуба пострадали из-за травм. Шюррле повредил стопу, у Норманна травма голеностопа, Антон Миранчук вообще выбыл на месяц. За Миранчука вообще тревожно – он уже пропустил осенью два месяца осенью. Впереди Евро.

    Нет тем для дискуссий. «Спартак» арендовал Соболева, но его 45 минут в матче с «Локомотивом» обсуждать нет смысла. Доменико Тедеско даже здесь получил желтую карточку, но мы на это насмотрелись в РПЛ. Юрий Семин выпустил Никиту Медведева специально под пенальти (и угадал), а мы хотя бы вспомнили, что есть такой вратарь. Не запомнился и «Партизан», хоть там играют финалист Лиги Европы Маркович, да Натхо с Тошичем.

    В этом году матчи еще и показывают, что даже к подобным играм не очень хорошо готовы молодые футболисты. Магкеев из «Локомотива» привозил моменты на свои ворота в игре с «Партизаном». Седов из «Ростова» ошибся в моменте с голом Мирзова. Глушенков у «Спартака» не реализовал два выхода один на один и послематчевый пенальти. В целом вся спартаковская молодежь (за исключением Бакаева) смотрелась традиционно слабо.

    Прошлым победителям этот турнир не принес ничего кроме насмешек. «Спартак» выиграл, а потом провалил весь 2019-й год. Летом победил «Краснодар», но плох был в еврокубках. Здесь дело точно не в турнире, это проблемы исключительно клубов. Но с помощью турнира невозможно даже частично понять, как будет играть команда при возобновлении сезона. И очень плохо, что победа тут вообще ничего не значит.

    Если в прошлом году турнир казался хорошим решением, напоминал о неплохих матчах на Кубке Первого канала в 2000-х, то сейчас для большего интереса телеаудитории этого недостаточно. Турнир серьезно не воспринимается, но для болельщиков должно быть хоть какое-то подобие интриги. Даже с учетом того, что любая из команд может его выиграть в последнем туре, практически никто из вас даже не станет считать расклады, при каких условиях это произойдет.

    «Для меня это лучше, чем несколько матчей с «Краковией», которая хочет только одного – сломать тебе ногу. Для некоторых команд предсезонные матчи – это борьба и травмы. В буквальном смысле – они реально выходят тебя убить», – голкиперу «Партизана» Владимиру Стойковичу турнир нравится. Для команд и тренеров это и правда неплохой способ проверить какие-то наработки за месяц до возобновления сезона, но в целом зачем этот турнир нужен широкой аудитории?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: «Спартак», «Локомотив», РПЛ
    Рейтинг: 2.5 Голосов: 2
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4491

      серега кашин 34 минуты назад

      играют теа потом в молодежной лиге сидят

      0
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      Рейтинг: +1922

      absent32 36 минут назад

      турнир хорош, с точки зрения подготовки ко второй части РПЛ. эксперименты, интриги, травмы, и даже недовольство в судьях))) все как в официальном турнире. а если кому то не нравится какой то там подход тренеров, то смело заткните свое мнение себе в анал))) удачи Локо, СпаМ, Ростов и белградский Партизан)))

      1
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      Рейтинг: +1922

      absent32 41 минуту назад

      я не читал данную статью и не хочу, а по заголовку, заткнись ****!!

      0
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      Рейтинг: +109

      n1hat 49 минут назад

      Какой канал такие и турниры...Кто то разве удивлён?

      2
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      Рейтинг: +8440

      ufos73 59 минут назад

      Дело не в клубах, а в самом турнире от Г*вно ТВ... Да и кому интересны третьи составы?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5581

      Сильвербой 1 час назад

      Это реально ху...та, никому не интересное уе...ще!!!

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