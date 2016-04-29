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    Позор дня. Фанаты «Партизана» избили представителя клуба прямо перед стадионом


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    Голосов: 0
    29.04.2016 11:58
    «Гробари» переводят хулиганство в криминал, напав на генерального директора и избив его охранника. Шокирующее видео (18+) из Белграда.

    Все начиналось тихо-мирно с приветствий и объятий, а закончилось нападением толпой на человека. Все это происходило на глазах у генерального директора «Партизана» Милоша Вазуры, для которого и предназначался весь спектакль. Вместе с угрозами: «Ты здесь больше не останешься». Весь этот беспредел зафиксировали камеры слежения.

    Фанатов сильно раздражают результаты клуба (третье место в чемпионате Сербии), а также зарплата Вазуры, который, по слухам, получает пять тысяч евро в месяц. Поговаривают также, что нынешний гендир «Партизана» раньше был каким-то образом связан с «Делие» – фан-группировкой «Црвены Звезды». Ну а представителей руководства «Партизана» не так давно досталось и на стадионе, когда во время одного из матчей их закидали яйцами.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +807

      jet andy 29 апреля 2016, 22:09

      Сначала по братски поздоровались, а потом неожиданно начали избивать толпой. Гопники так же делают.

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 29 апреля 2016, 17:29

      Надеюсь этих мудаков накажут

      4
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    • ...
      Рейтинг: +51

      Мяучело 29 апреля 2016, 16:29

      Подленько, однако

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 29 апреля 2016, 14:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Конявая порода.

      -4
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 29 апреля 2016, 12:57

      Их бы сюда... Мы бы сотнями по ним троим прошлись бы...))) поиграли бы в "червячка джима")) Я люблю делать из качков -мясо)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +377

      bringing 29 апреля 2016, 12:53

      Низкие твари

      5
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      Рейтинг: +33

      LuckyPotapov33 29 апреля 2016, 12:48

      это ссаные псы конеобразные втроем на одного. а когда охранники молодчики вышли их и след простыл. Все кони такие писуны отмороженные. Трусливые конебратия

      3
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 29 апреля 2016, 12:18

      Три человек занимающиеся спортом,напали на 1 человека руководителя?там вообще сажают за такое?а то слишком открыто они били его.

      4
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