Стало известно, чем занимается Черчесов на фоне слухов об уходе из Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, чем занимается в последнее время.

Ранее сообщалось, что российский специалист был уволен из сборной. Федерация футбола Казахстана сегодня опровергла эту информацию.

«Продолжаю внимательно следить за успехами наших игроков в европейских чемпионатах. Вчера наш нападающий Абат Аймбетов забил гол за «Адана Демирспор» в чемпионате Турции. Это уже третий гол Абата в последних трех матчах. Буквально сегодня позвонил Абату, поздравил и пожелал не сбавлять обороты. Он талантливый парень, и все еще впереди», – написал Черчесов в соцсети.