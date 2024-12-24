Губерниев отреагировал на информацию об увольнении Черчесова

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

Ранее сообщалось, что российский специалист был уволен из сборной. Федерация футбола Казахстана сегодня опровергла эту информацию.

«С учетом смены власти в казахском футболе, сложности Черчесова понятны. Я со многими журналистами из Казахстана общаюсь, и они отнюдь не считают, что Черчесова нужно убирать. Сам Саламыч – тот человек, который держит удар. У него есть контракт. В любом случае, если его уволят, ему заплатят отступные. Он хороший тренер, особенно на уровне сборных. Он это доказывал.

Я бы на месте представителей Казахстана не торопился принимать горячих решений. Хотя, может, эти решения и не совсем горячие...», – сказал Губерниев.