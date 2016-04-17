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    Огненное дерби «Црвены Звезды» и «Партизана» закончилось трагедией


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    Голосов: 0
    17.04.2016 13:20
    Главные матчи сербского сезона традиционно получаются жаркими. «Бомбардир» показывает, как сербские болельщики сначала противостояли друг другу, а потом спасали жизни в схватке с полицией.

    «Црвена Звезда» и «Партизан» – лидеры чемпионата Сербии. В нынешнем сезоне «Црвена» Миодрага Божовича убежала далеко вперед от всех конкурентов, к этому моменту не потерпев ни одного поражения. «Партизан» пока занимает третью строчку, ведя серьезную борьбу за попадание в еврокубки. Серьезный настрой на очный матч вылился в кучу желтых карточек и два удаления в концовке игры. Победителя выявить не удалось. Счет 1:1 – закономерный показатель того, что на поле сошлись равные соперники. Однако главные события в этот вечер происходили на трибунах.

    Столкновения между болельщиками происходили на протяжении всего предшествовавшего матчу времени. Полиция появилась на центральном секторе болельщиков «Црвены Звезды» с дубинками и балончиками, что очень не понравилось фанатам. В схватке с органами правопорядка пострадало людей больше, чем при обычных драках ультрас. Раненые лежали в крови на тех местах, где когда-то были сиденья. Сами же кресла летели в сторону полиции, а разъяренные люди пытались прорвать кольцо окружения.

    На боковых же секторах битва фанатов продолжилась разжиганием огня. Файеры и дымовые шашки затмили трибуны. Начали действо болельщики «Партизана», а вскоре им ответили уцелевшие фанаты «Црвены». Благо игра проходила на их домашнем стадионе, а потому болельщицких ресурсов оказалась достаточно. Но снимки людей с пробитыми головами, которым явно было уже не до футбола, сейчас облетают весь мир. Сербские полицейские в этот вечер решили показать себя, а в итоге довели дела до большого кровопролития.

    Видео произошедшего

    Трагедия в Бразилии. В результате фанатских разборок убит прохожий

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Ultras-tifo, ofnews.info
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 20 апреля 2016, 13:05

      да правильно и делают.....положить всех надо было фанатов уродов,которым футбол вообще не интересен.

      0
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      Рейтинг: +1389

      brhr 18 апреля 2016, 04:54

      У них постоянно там третья мировая , я про трибуны.

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 17 апреля 2016, 19:05

      Дисквалифицировать команды на пару лет, пока болельщики не успокоются. Ведь помимо этих идиотов, которым в кайф кресла сломать и в драку полезть, там есть нормальные люди,которые приходят насладиться матчем и отдохнуть.

      2
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      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 17 апреля 2016, 16:07

      В связи с грязными скандалами деятельности ФИФА предлагаю запретить футбол на пять лет и разработать новую структуру с прозрачными финансовыми потоками и запретом государств вмешиваться в дела организации.
      Если команды страны члена ФИФА состоят на гос.обеспечении , то страна дисквалифицируется на два года и команды не участвуют в матчах под эгидой ФИФА.

      0
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 17 апреля 2016, 15:31

      Так им и надо, дебилы...

      0
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      Рейтинг: +77

      чифа 17 апреля 2016, 15:25

      верно ,, и футбол не посмотришь (

      0
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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 17 апреля 2016, 15:22

      жалко в видео драку не показали

      -1
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      Рейтинг: +17

      Medium 33 17 апреля 2016, 15:00

      Вот и приходи с семьей на футбол, при наличии таких уродов. Не матч смотреть будешь, а петушиные бои.

      1
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 17 апреля 2016, 14:37

      Судья зная такой накал страстей никак не должен был удалять в таком матче игроков и столько желтых показывать,потерял он ниточку,вот и привез такую картину.

      -1
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 17 апреля 2016, 14:23

      просто жесть )))

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